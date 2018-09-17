Instagram'ı Chrome'da Karanlık Temayla Nasıl Kullanırsınız?

Instagram'ı web tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, karanlık temanın yokluğunu çekiyor olabilirsiniz. Chrome'da bu özelliğe nasıl kavuşabileceğinizi açıklıyoruz.

Windows temasını, duvar kağıtlarını ve tarayıcınızın temasını koyu renkte kullanıyorsanız, Instagram gibi bu tür bir desteğe sahip olmayan web siteleri veya sosyal medya platformları canınızı sıkıyor olabilir. Nitekim siz de bu konularda ciddi bir 'siyah' takıntısı olanlardan birisinizdir belki de...

Hal böyleyken, bir takım ek uygulamalar veya tarayıcı eklentileri devreye giriyor. Instagram'ı Chrome üzerinden kullanıyorsanız, 'Night Mode for Instagram' eklentisi tam da ihtiyacınız için geliştirilmiş durumda.

Uygulamayı yükledikten sonra profil sayfaları:

...ve resimlerinizin nasıl görüneceği:

Siz de Chrome kullanıcısıysanız ve bu tür bir eklentiye ihtiyaç duyuyorsanız, tek yapmanız gereken buraya tıklayarak Chrome eklentisini tarayıcınıza eklemek olacak. Eklenti kurulduktan sonra Instagram'a giriş yapmanız ve sayfayı yenilemeniz yeterli.