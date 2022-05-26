SON DAKİKA: Instagram'a Erişimde Sorunlar Yaşanıyor!

Çok sayıda kullanıcı şu anda Instagram'a erişemiyor. Erişebilen kullanıcıların ise ana akışında ve mesajlaşma uygulamalarında bazı sorunlar yaşanıyor.

Sevilen sosyal medya uygulaması Instagram, geçtiğimiz günlerde bazı erişim sorunlarıyla gündeme gelmişti. Bugün de yine benzer bir sorun bildirildi.

Kullanıcılar, mesajlaşamadıkları, ana akışta aylar öncesinden postlar gördükleri ve hatta uygulamaya bağlanamadıklarını bildiriyor.

Ana akışta postlar görünmüyor

Bununla birlikte gelen raporların bazılarında Instagram'ın ana akışının boş olduğu belirtiliyor. Çok sayıda kullanıcı şu anda popüler sosyal medya uygulamasına erişimde sorunlar yaşıyor. Instagram'a kullanıcılardan gelen çok sayıda sorun bildirimi mevcut.

Konunun sebebi bilinmese de konuyla ilgili gelişmeler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız. Yukarıdaki grafikte de gün içerisinde yaşananan sorunlarla ilgili rapor artışlarını görebilirsiniz.