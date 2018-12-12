Facebook’a ait olan Instagram, içerik üreticileri ve influencerlar için yeni bir hesap türü üzerinde çalışıyor.

Snapchat’in son dönemde yapmış olduğu değişiklikler ve yeniliklere karşı kullanıcı kaybetmek istemeyen Instagram da yeni özellikler geliştiriyor. Bu özelliklerden bir tanesi de, içerik üreticileri ve influencerlara özel olarak geliştirilen ‘Creator’ hesapları.

Yeni hesaplar şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Bu hesaplarda yeni takipçi ve takibi bırakan kullanıcı bilgisine erişilebilecek. Ayrıca bu hesaplarda mesajları da farklı gruplara ayırmak mümkün olacak. Böylece takipçilerin, markaların ve gerçek hayattaki arkadaşların mesajlarını ayırmak mümkün hale gelecek.

Yeni hesaplar sayesinde Instagram’ın içerik üreticileri, sanatçılar, influencerlar ve markalar için daha çekici hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle, yakın zamanda marka filtreleri gibi atılımlar yapan Snapchat’e karşı kullanıcı sayısını korumayı isteyen Instagram, daha önce de Instagram Business özelliğini devreye sokmuştu. Bu özellik sayesinde, tanıtılan ürüne fiyat etiketi koymak ve çevrimiçi mağazalara yönlendiren linkler eklemek mümkün hale gelmişti.

Yeni hesap türünün yakında daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.