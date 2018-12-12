Instagram, Premium Özelliklere Sahip Yeni Bir Hesap Türü Üzerinde Çalışıyor

1 dk okuma süresi
10
8
4
0
0
Facebook’a ait olan Instagram, içerik üreticileri ve influencerlar için yeni bir hesap türü üzerinde çalışıyor.

Snapchat’in son dönemde yapmış olduğu değişiklikler ve yeniliklere karşı kullanıcı kaybetmek istemeyen Instagram da yeni özellikler geliştiriyor. Bu özelliklerden bir tanesi de, içerik üreticileri ve influencerlara özel olarak geliştirilen ‘Creator’ hesapları.
İLGİLİ HABER

Snapchat Lens Üreticileri Artık Yaratıcı Partner Olabilecek

Yeni hesaplar şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Bu hesaplarda yeni takipçi ve takibi bırakan kullanıcı bilgisine erişilebilecek. Ayrıca bu hesaplarda mesajları da farklı gruplara ayırmak mümkün olacak. Böylece takipçilerin, markaların ve gerçek hayattaki arkadaşların mesajlarını ayırmak mümkün hale gelecek.

Yeni hesaplar sayesinde Instagram’ın içerik üreticileri, sanatçılar, influencerlar ve markalar için daha çekici hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle, yakın zamanda marka filtreleri gibi atılımlar yapan Snapchat’e karşı kullanıcı sayısını korumayı isteyen Instagram, daha önce de Instagram Business özelliğini devreye sokmuştu. Bu özellik sayesinde, tanıtılan ürüne fiyat etiketi koymak ve çevrimiçi mağazalara yönlendiren linkler eklemek mümkün hale gelmişti.
İLGİLİ HABER

Artık Instagram Videolarında Ürün Etiketleri Görebilirsiniz

Yeni hesap türünün yakında daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.

Kaynak : https://thenextweb.com/apps/2018/12/12/instagram-is-testing-creator-accounts-with-special-features-for-influencers/
Etiketler: instagram, Creator hesabı
10
8
4
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
8
4
0
0