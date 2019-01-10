Instagram'da birden fazla hesabı olanlar için oldukça kolaylık sağlayan bir özellik kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Birden fazla hesabı olan Instagram kullanıcıları, aynı fotoğrafı farklı hesaplara yüklemek istediklerinde hesaplar arasında geçiş yapmak ve fotoğrafı tekrardan göndermek durumunda kalıyordu. Instagram'a gelen yeni özellikle birlikte bu sorun ortadan kalkıyor.

İlk olarak iOS kullanıcılarına sunulan özellikle birlikte, fotoğraf upload etme ekranında 'Post to Other Accounts' isimli bir sekme yer alıyor ve buradan göndermek istediğiniz hesapları seçerek aynı anda diğer hesaplara da gönderilmesini sağlıyorsunuz.

Instagram yönetimi henüz bu özelliğin Android'e gelip gelmeyeceğini veya Hikayeler için de kullanılıp kullanılamayacağını açıklamadı. Çok yakında konuyla ilgili açıklama gelmesini bekliyoruz.