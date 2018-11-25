Sosyal medyada var olmamızın bir amacı var. İstisnai olarak kitlelere erişmek istemeyen kullanıcılar bulunsa da beğenilmek, herkesin hoşuna giden bir durum. Ayrıca kaliteli paylaşımlar yapabilmek için, her zaman düşünüyoruz. Görselliğin ön plana çıktığı Instagram’da, kaliteli paylaşımlarla beğenileri toplamanızı sağlayacak 6 uygulamayı sizin için derledik.

Mobil cihazlardan dünyaya aralanan kapı olan sosyal medya, milyarlarca insanın kendilerini farklı şekillerde ifade etmesini sağlıyor. Instagram, son yılların yükselen bir değeri olarak, görsellik üzerine kurulu bir platform.

Webtekno’nun akıllı telefonların becerilerini arttıran serisi Mobil Uygulama Reçetesi’nde bu hafta, Instagram için eliniz kolunuz gibi olacak uygulamalarla karşınızdayız.

Daha kaliteli Hikayeler için: Adobe Creative Post

Adobe'un en kullanışlı uygulamalarından olan Creative Post, görüntüler üzerinde oldukça özgür düzenlemeler yapmanıza imkan tanıyor. Özellikle Hikayeler bölümünde kullanacağınız bazı tasarımlarla, oldukça özgün ve kaliteli paylaşımlar yapabilirsiniz.

Eksisi: Düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donma sorunları ortaya çıkabiliyor.

Kısa film tadında videolar için: Adobe Premiere Clip

Etkileyici videolar oluşturmak, takipçilerinizin içeriği izlerken keyif almalarını sağlamak için Adobe Premiere Clip'i kullanabilirsiniz. Videolarınızı tıpkı yazılımın bilgisayar sürümünde olduğu gibi akıcı bir şekilde düzenlemeniz mümkün.

Eksisi: Standart kullanıcılar alışması zor bir uygulama, ancak bu durum video düzenleme işlemlerinin karmaşık olmasından kaynaklanıyor.

Panoroma paylaşımlarınız için: PanoromaCrop ve Swipeable Panorama

Instagramda paylaşamadığınız ölçülere sahip olan fotoğraflarınızı, kaydırma mantığına dayanan gönderilere dönüştürmek mumkün. PanoromaCrop bu konuda büyük bir açığı kapatıyor. Ayrıca sıradan fotoğraflarınızı da panoroma mantığıyla kırpmanızı sağlıyor.

Eksileri: Görüntüleri kırparken az da olsa kırpılan bölgedeki piksel kayıpları göze çarpıyor.

Anlık olarak, konumunuza ve fotoğrafınıza özel en popüler etiketler için: AutoHash

Fotoğraflarınızı tarayıp en uygun etiketleri öneren AutoHash, ayrıca konumunuza göre de en çok kullanılan etiketleri listeliyor. Bu sayede daha popüler paylaşımlarla Keşfet sayfasında çıkma şansınız artıyor.

Eksisi: Bazı durumlarda alakasız etiketler önerebiliyor. Ayrıca uygulama kendi tanıtımı için #autohash etiketini de sürekli karşınıza çıkartıyor.

Daha düzgün ışık ve renk için: Afterlight ve Lightroom

Afterlight, fotoğraflarınızın daha uygun renk ve ışık için otomatik olarak düzenlenmesini sağlayan uygulamalardan birisi. iOS'da ücretli olduğu için alternatif olarak Adobe PS Lightroom'u tavsiye edebiliriz. Her iki uygulama da renk ve ışık seviyeleri için detaylı ayar seçeneklere ve filtrelere sahip.

Eksileri: Afterlight, Android ve iOS için eşdeğer deneyim sunarken, birisinde ücretli. Lightroom ise düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donma sorunları yaratabiliyor.

Kolajlarınız için: Layout

Instagram ekibi tarafından sunulan bu basit arayüze sahip uygulama, kolaj oluşturmak için en güvenilir ve kullanışlı uygulamaların başında geliyor.

Eksisi: Kullanıcıların çok sayıda kolaj seçeneği bulunmuyor.

Mobil Uygulama Reçetesi'nin daha önceki önerilerine bakmak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz: