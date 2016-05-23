Bu yaz Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geçerek en çok takip edilen Instagram kullanıcısı oldu.

Son dönemlerde sahada oldukça iyi bir dönem geçirse de kamuoyunda büyük yer eden cinsel taciz davasıyla zorlu bir dönemden geçen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 144 milyon 500 bin takipçiye ulaşarak Selena Gomez'i geçip ilk sıraya yerleşti.

Elbette bu sıralamaya Instagram'ın kendi resmi hesabı dahil değil. Instagram'ın buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz kendi hesabı tam 260 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Instagram'da En Çok Takip Edilen 10 Kişi