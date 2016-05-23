Instagram'da neredeyse her ülkenin milyonlar tarafından takip edilen bir hesabı bulunuyor. Peki Instagram'da hangi ülkenin en çok takip edilen marka ya da kişisi kim?

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, günümüzün en büyük görsel içerik paylaşım platformu. Yüz milyonlarca kullanıcısı olan Instagram’a her gün on milyonlarca fotoğraf ve video yüklenirken milyarlarca beğeni Instagram paylaşımlarını üst sıralara taşıyor. Peki Instagram’da ülkelere göre en çok takip edilen hesap hangileri hiç merak ettiniz mi?

Aşağıda bulunan liste, belirli bir ülkede en çok takip edilen hesabı değil, belirli bir ülkenin en çok Instagram takipçisi olan vatandaşını ya da markasını gösteriyor. Portekiz, Arjantin gibi az sayıda ünlü ismin bulunduğu ülkelerin en çok takipçiye sahip hesabını tahmin etmek çok zor değil. Peki ABD, İngiltere gibi ülkelerin en büyük ‘Instagram fenomeni’ sizce kim olabilir?

15- Almanya - Adidas - 21 Milyon Takipçi

14- Fransa - Chanel - 29 Milyon Takipçi

13- Uruguay - Luis Suárez - 29 Milyon Takipçi

12- İsveç - Zlatan Ibrahimović - 34 Milyon Takipçi

11- Hong Kong - 9GAG - 46 Milyon Takipçi

10- İngiltere - David Beckham - 50 Milyon Takipçi

9- Kolombiya - Shakira - 50 Milyon Takipçi

8- İspanya - Real Madrid Spor Kulübü - 61 Milyon Takipçi

7- Barbados - Rihanna - 64 Milyon Takipçi

6- Trinidad - Nicki Minaj - 89 Milyon Takipçi

5- Arjantin - Messi - 97 Milyon Takipçi

4- Brezilya - Neymar - 101 Milyon Takipçi

3- Kanada - Justin Bieber - 102 Milyon Takipçi

2- Portekiz - Ronaldo - 137 Milyon Takipçi

1- ABD - Selena Gomez - 139 Milyon Takipçi

Türkiye - Nusret - 15 Milyon Takipçi