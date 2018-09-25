Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, özellikle daha geniş organik kitleye ulaşmak isteyenlere konforlu bir çalışma alanı sunmuyor. Instagram’daki pazarlama dünyasında kolayca sonuç alabilmek için baş danışmanınız olacak Combin uygulamasının detaylarına değiniyoruz.

Artık pek çok sektör için Instagram, daha çok insana ulaşmak isteyen insanların en büyük araçlarından birisi haline geldi. Sattığınız ürün ya da hizmetlerin organik bir kitleye ulaşması için Instagram’ın mevcut araçları ne yazık ki yeterli gelmiyor. Bu nedenle pazarlama dünyasının sosyal medyada şekillenmeye başladığı günümüzde, farklı çözümlere ihtiyacınız var.

Milyonlarca insanın arasından hedef kitlenizi bulmak ve onları kendinize çekmek oldukça zordur. Özellikle Instagram gibi görsel yönün ağır bastığı mecralarda aslında tek önemli olan görsel kalite değildir. Doğru zamanda doğru paylaşımlar yapmak, oldukça planlı çalışmak gerekir. Ajanslardan satın alınan sosyal medya hizmetlerinin yüksek fiyatlı olması da özellikle yerel işletmelerin hoşuna gitmeyen bir durum

Combin, Instagram’daki işinizi hızla büyütmek için yanıbaşınızda:

Kullanıcı dostu tasarımı ve modern yapısıyla Combin, Instagram işleriniz için beyin görevi görüyor. Uygulama içerisinde gönderilerinizi organize edebiliyor, size en uygun kitleye doğru bir şekilde seslenmek için seçeneklerinizi değerlendirebiliyorsunuz. Peki Combin’in sunduğu avantajlar neler?

Gelişmiş arama sayesinde doğru kişilere uygun şekilde seslenebilirsiniz:

Sizi nihai hedefe götürecek en önemli araçlardan birisi doğru arama teknikleriyle oluşuyor. Instagram’ın bir hashtag ya da bir profil arama dışında herhangi seçenek sunmadığını göz önüne alırsak, ticari adımlar için fazlasıyla vakit kaybından ibaret olduğunu görebiliriz. Ancak Combin kullanıcıları, hashtag, tarih, yer ya da hepsinin sentezleşmiş haliyle gelişmiş aramalar yapıp en doğru kanala hitap edebiliyorlar

Combin, Instagram’daki rakiplerinizi analiz etme fırsatı sunuyor:

Sizin gibi iş yapan diğer tüm hesapların detaylı istatistiklerini görüntüleyebiliyor, böylece rekabette elinizi güçlendiriyor. Ayrıca İnstagram aktivitelerinizi sınırlandıran Combin, profilinizi kapanmaktan da kurtarıyor.

Sosyal medya tanıtım giderlerinizi minimuma indiren Combin; Windows, Mac OS ve Linux için kullanılabilir durumda. Hem bireysel profiller, hem de işletmeler için oldukça uygun üç fiyatlandırma planı bulunuyor. Başlangıç (Starter) paketi tamamen ücretsiz olup, tek hesaptan 50 adet kullanıcı arama, 50 adet gönderi arama ve günlük 250 aksiyon sınırlamasına sahip.

Eğer bir işletme hesabınız varsa ya da kişisel profilinizle daha geniş hizmet almak istiyorsanız, aylık 10 Euro ödeyerek Personel paketine, aylık 30 Euro ödeyerek Business paketine kavuşabilirsiniz.

Combin'in önümüzdeki süreçte çıkacak sürümleri, gelişmiş istatistikler, DM desteği ve yorum akışı, takipçi ve diğer kullanıcıların listeler halinde yönetimi ve CRM sistemleriyle senkronize olma gibi özellikleri getirecek. Unutmayın, yazılım güncelleme bildirimleri, her yeni sürüm kullanılabilir olduğunda sizi uyarıyor.

İşinizi bu eşsiz araçla büyütmek için tıklayın ve e-posta adresinizi buradaki adresten Combin ekibine göndererek, hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.