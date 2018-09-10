Instagram'da Nasıl Daha Fazla Takipçi Kazanırsınız?

Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip olan hesaplar, bu rakamlara nasıl ulaşıyor?

Milyonlarca hesabın, yani milyonlarca rakibin bulunduğu bir alanda daha fazla takipçiye ulaşarak kendinizi ön plana çıkarabilmek için yapmanız gereken bazı şeyler var. Bu konuda neler yapabileceğinizi sizlerle paylaşıyoruz.

Yeterli Sıklıkta Paylaşım Yapın

Çok fazla takipçiye ulaşmak için yüzlerce paylaşım yapmak pek iyi bir fikir olmayabilir; çünkü sosyal medya uzmanları, bu yöntemin, sanılanın aksine paylaşımların çoğu takipçiye ulaşmasını engellediğini söylüyorlar. Yani çok kişiye ulaşmak için çok paylaşım yapmak yerine paylaşımlarınızı bir plana göre yeterli bir sıklıkta yapmanız daha iyi olacaktır.

Paylaşımlarınızı Hedef Kitlenize Ulaştırın

Bir örnekle açıklamak gerekirse, ne kadar ateş ederseniz edin hedefi vuramadıktan sonra tüm çabanız boşa gidecektir. Bu sebeple, yaptığınız paylaşımları hedeflediğiniz kitleye ulaştırmanız gerekiyor. Bunun için de sayfanızın reklamını doğru yerlerde yapmanız gerekmekte. Örneğin sporla ilgili bir sayfa yönetiyorsanız sayfanızı yine sporla ilgili herhangi bir konuya yönelik bir sayfada tanıtmanız mantıklı olacaktır.

Profesyonel Destek Alın

Sosyal medya hesabınızı yeni açtığınızda ve art arda paylaşımlar yaptığınızda takipçilerin sizi kendiliğinden bulacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiç araç geçmeyen bir yola reklam panosu asmak gibi bir şey bu. Bu sebeple, paylaşımlarınıza başlamadan önce yeterli bir takipçi sayısına ulaşmanız işinizi kolaylaştıracaktır; zira yüksek takipçi rakamları hesabınızı güvenilir gösterecek. Ayrıca takipçilerinizin takipçileri de sayfanızı görecek ve bu da kısa sürede büyümenize yardımcı olacaktır.