Instagram'da paylaşılan binlerce fotoğrafı bir araya getirerek, insanların sürekli olarak benzer fotoğrafları paylaştığını bizlere gösteren fotoğraf sanatçısı.

Sosyal medya trendleri arasından hızla sıyrılarak altın dönemini yaşayan Instagram, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu denli yoğun bir kitlenin bulunduğu uygulama dönem dönem yeni akımların baş mimarı olmasının yanında kendine has bir fotoğraf kültürünü de beraberinde getiriyor.

Temel anlamda incelendiğinde Instagram fotoğraflarının bir kültür olduğundan bahsetsek de milyonlarca kullanıcının birbirinin neredeyse aynısı olan fotoğraflar paylaşması, orijinallik adına kaygılara yol açıyor. Instagram hesaplarını rastgele gezen bir kişinin rahatlıkla katılacağı bu tespite her geçen gün bir destekleyici kanıt daha ekleniyor.

Fotoğraf ve video sanatına gönül veren Oliver KMIA, Instagram’da paylaşılan tatil fotoğraflarının birbirine ne kadar benzediğini ve insanların tatilin keyfini çıkarmak yerine nelerle uğraştığını bir tokat gibi yüzümüze vuruyor. Binlerce fotoğrafı kullanarak oluşturduğu videosunu incelemek için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz; iyi seyirler.