Instagram'da Profil Sayfaları Değişiyor: İşte Yeni Tasarım

CEO'luk görevine başladığı günden beri sürekli değişim rüzgarları estiren Adam Mosseri, şimdi de profil sayfalarına el attı.

Instagram'ın çok daha nezih bir platform olması için ciddi bir çalışma içerisine giren Adam Mosseri, geçtiğimiz ay içerisinde yepyeni yapay zeka filtresini hizmete sokmuştu. Kullanıcılar tarafından iyi bir geri dönüş alan sistem sonrası daha göze hitap eden bir yenilik daha çıkıyor karşımıza: Yeni profil sayfaları.

Henüz bütün ülkelerde devreye girmemiş olsa da kullanıcıların profil sayfaları çok yakında değişecek. Majör bir değişim göze çarpmasa da üst panelin kapladığı alan azaltılarak daha minimal bir görünüm kazandırılacak.

Bu tasarımın yayınlanacak son versiyon olup olmadığı şu an için belirsiz. Ancak yapılmak istenen belli: Kullanıcıların bio, takipçi sayısı gibi verilerle ekranın üst sekmesinin dolmasına engel olmak. Şu an için test sürecinde olan tasarım yakında sizin için de kullanılır durumda olabilir.