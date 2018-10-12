Bir web sitesi, Instagram profillerini analiz ederek tek bir sponsorlu içerik için ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Peki sizin Instagram gönderilerinizin değeri nedir?

Sosyal medya pek çok kişiye boş vakitlerin değerlendirildiği bir ortam gibi gelebilir ancak sosyal medya içerik üreticiliği günümüzde ciddi bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Pek çok sosyal medya içerik üreticisi, çeşitli platformlarda paylaştığı sponsorlu içerikler sayesinde binlerce dolar gelir elde ediyor. Bu sosyal medya platformlarının başında ise Facebook’un sahibi olduğu Instagram yer alıyor.

Pek çok şirket ve marka, pahalı reklam kampanyaları yerine hedefledikleri kullanıcı kitlesinin takip ettiği Instagram içerik üreticisine sponsorlu içerikler paylaştırmayı tercih ediyor. Bu noktadaki temel sorun ise sponsorlu içerikler için şirketler tarafından ödenecek ücret için net bir kıstas bulunmaması. Elbette ki ücretler kişiden kişiye değişiyor ancak ücret belirlenirken belli bir hesaplama değil, şirketle içerik üreticisi arasındaki anlaşma belirleyici oluyor.

Buzzweb.pro adlı San Francisco merkezli bir internet sitesi, şirketlere bir miktar da olsa kolaylık sağlamak için özel bir algoritma oluşturmuş durumda. Bu sayede şirketler, Buzzweb.pro’ya girerek herhangi bir Instagram kullanıcısının profilini analiz edebiliyor ve tek bir sponsorlu içerik için ne kadar bedel ödenmesi gerektiğini görebiliyorlar. Elbette ki sitenin hata payı bulunuyor ancak şirketlerin ücretler hakkında fikir edinmesi için faydalı bir araç.

Asıl önemli nokta, Buzzweb.pro’nun satın alınan takipçileri doğal takipçilerden, satın alınan beğenileri de organik beğenilerden ayırt edebiliyor olması. Bu sayede şirketler, şişirilmiş etkileşim ve takipçilere fazla fazla ücret ödemek zorunda kalmıyorlar. Siz de buraya tıklayarak kendi Instagram profilinizi analiz edebilir, sponsorlu içerik bedelinizin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.