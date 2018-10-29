Instagram'da yüksek beğeni sayılarına ulaşmak mı istiyorsunuz? Öyleyse ne paylaştığınız kadar, ne zaman paylaştığınız da önemli.

Hopper HQ'daki uzmanlar, en yüksek beğeni sayısı için ideal saatleri belirlemiş. Bu ideal zamanlardan bazıları oldukça şaşırtıcı.

Uzmanlar işe Instagram algoritmasıyla başlamışlar. Bu algoritma sayesinde herkesin akışı kişisel hale geliyor. Analize göre bir gönderinin en verimli performansa sahip olduğu zamanlar ise şöyle:

Pazartesi - 13:00

Salı - 05:00

Çarşamba - 15:00

Perşembe - 16:00

Cuma - 05:00

Cumartesi - 11:00

Pazar - 10:00

Hopper HQ'nun bir de ücretsiz aracı yayınlandı. Bu araç, Instagram'da sizin profilinize özel olarak beğeni almanın en muhtemel olduğu saatleri çıkartıyor. Bunu yapmak için de eski gönderileri, takipçilerin aktivite saatlerini ve başka değişkenleri kullanıyor.

Bu araç yalnızca işletme sayfalarına hizmet veriyor, kişisel hesaplar için bir değerlendirme yapmıyor.