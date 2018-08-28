Instagram, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi son dönemde sosyal medyada bolca bulunan sahte hesaplar ve içerikler için çeşitli önlemler alınıyor. Güvenilirliği sağlamak ve kullanıcıların dolandırıcılıktan veri hırsızlığına kadar pek çok amaçla kullanılan hesapların tuzağına düşmesini engellemek için en yeni adım ise Instagram'dan geldi.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni özelliklerden ilki takipçi sayısı yüksek olan hesapları ilgilendiriyor. Instagram artık bu yüksek takipçili hesaplardan, güvenilirliği artırmak için çok daha fazla bilgi isteyecek. Yüksek takipçi sayılı hesaplar artık bulundukları ülke, platforma katılım tarihi, reklam bilgileri ve sosyal bağlantılarını Instagram ile paylaşacak ve hesaplarını bu şekilde güvenilir kılacaklar. Üstelik bu bilgilere tüm kullanıcılar 'Bu Hesap Hakkında' kısmından ulaşabilecek.

Bir diğer özellik ise tüm Instagram kullanıcıları için önemli. Artık uygulamaya giriş yaparken üçüncü parti uygulamalardan güvenlik desteği alınabilecek. İki faktörlü kimlik doğrulamasının yerini alacak olan bu yeni özellik ile hesapların 'çalınması' durumunun da önüne geçilmesi bekleniyor.