Instagram, Direkt Mesaj'a GIF Desteği Getiriyor

Instagram'ın resmi blogundan yaptığı açıklamaya göre şirket, kullanıcıların daha aktif iletişimde bulunması için Direkt Mesaj'a GIF desteği geliyor.

Günümüzde anlık mesajlaşma denince akla gelen ilk uygulama WhatsApp oluyor. WhatsApp, sahip olduğu özelliklerle her gün yüz milyonlarca kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor. Instagram, Twitter gibi uygulamalar da ‘direkt mesaj’ özelliği ile kullanıcılarının iletişim talebine yanıt vermeyi amaçlamaktadır fakat bu uygulamalar nispeten daha mütevazı özelliklere sahip olduğundan mesajlaşma amacıyla genellikle kullanılmaz.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, Direkt Mesaj’ı daha fazla tercih edilen bir mesajlaşma yöntemi haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Instagram Direkt Mesaj’a Giphy desteği getirecek olan şirket, böylece kullanıcıların yalnızca metin, resim ya da videolar ile değil, GIF’lerle de iletişim kurmasını sağlayacak. Güncellemenin birkaç gün içinde kademeli olarak dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

Direkt Mesaj yoluyla GIF yollamak isteyen kullanıcılar ilk olarak ilgili sohbet penceresin açacaklar. GIF butonu, metin yazma çubuğunun hemen sonunda bulunan ‘fotoğraf’ ikonunun yanında yer alacak. Bu butona tıklandığında GIF’lerin yer aldığı ince bir panel açılacak. Kullanıcılar bu panelden istedikleri GIF’leri seçerek karşıdaki kişiye gönderebilecek. Son birkaç yıldır GIF formatlı içerik paylaşımının giderek arttığını düşünürsek Instagram’ın GIF desteği için biraz geç kaldığını bile söyleyebiliriz. Ama ne derler bilirsiniz; geç olsun, güç olmasın.