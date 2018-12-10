Instagram DM'ye Sesli Mesaj Özelliği Geldi

WhatsApp'da bulunan sesli mesaj özelliği, sıkça kullanılan Instagram DM'ye de geldi.

Instagram, yakın zamanda Direct Message'da yaptığı güncelleştirmeler ile kullanıcıların beğenisini toplamıştı ve bugün içerisinde yayınlanan bir güncelleme ile uygulamaya sesli mesaj özelliği de geldi. Artık kullanıcılar birbirlerine sadece ses dosyası biçiminde mesajlar gönderebiliyor ve konuşmaları daha etkileşimli bir hale getirebiliyorlar.

Sesli mesaj özelliğinin Instagram'ın sohbet kısmı Direct Message'a gelmiş olması en çok sürücülerin işine yarayacak gibi gözüküyor zirâ araç sürerken akıllı telefonlarla uğraşmak hem oldukça dikkat dağıtıcı bir eylem hem de kazalara yol açabilmesi sebebiyle bir suç niteliği taşıyor.

Instagram'ın son zamanlarda yaptığı yeniliklerin ve güncellemelerin daha çok Direct Message üzerine olması, kullanıcıların Instagram'da yaptıkları sohbetler için istedikleri etkileşim içerikli yeniliklere cevap niteliği taşıyor. Birçok kullanıcının uzun mesajlar atmak yerine sesli mesajı tercih ederek, Instagram üzerindeki konuşmalarını daha kolay hale getireceğini düşünüyoruz.