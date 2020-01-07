Instagram dondurma ve kalıcı olarak silme işlemlerini en kolay şekilde nasıl yapabileceğinizi adım adım anlattık. İkisi birbirinden tamamen farklı olan bu işlemler sayesinde Instagram kullanmaya ara verebilir ya tamamen bırakabilirsiniz.

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanıcıya sahip olan Instagram için hesabı kalıcı olarak silme veya hesap dondurma işlemleri en merak edilen işlemler arasında. Instagram hesabını artık kullanmak istemiyorsanız, buradaki adımları uygulayarak Instagram dondurma ya da kalıcı olarak silebilirsiniz. Benzer işlemler gibi görünseler de karşınıza bambaşka iki sonuç çıkıyor.

Instagram dondurma işlemi yaptığınız zaman hesabınız, istediğiniz bir süre boyunca kapalı olarak görünüyor. Kimse size Instagram üzerinden ulaşamıyor ve profilinizi görüntüleyemiyor. Instagram dondurma işleminde hiçbir gönderiniz ya da bilginiz silinmiyor. Instagram hesabını kalıcı olarak silme işleminde ise tüm gönderileriniz ve bilgileriniz bir daha geri dönmemek üzere siliniyor. Yani Instagram hesap silme kalıcı bir işlem ve son derece radikal bir adım.

Instagram dondurma nasıl yapılır?

Mobil web tarayıcınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından instagram.com adresini açın,

Kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın,

Profil sayfanızı açın,

Üstte göreceğiniz “Profili Düzenle” bölümünü açın,

Karşınıza çıkan ekranın en altındaki “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine dokunun,

Burada Instagram hesabınızı neden geçici olarak kapatmak istediğinizin nedenini seçin,

Instagram şifrenizi girin,

“Hesabı Geçici Olarak Kapat” seçeneğine dokunun ve onaylayın,

Hesabınız siz tekrar aktif olarak kullanmak isteyene kadar geçici olarak kapatılmış olacak.

Instagram dondurma işlemi yaptığınız zaman Instagram hesabınız siz istediğiniz süre boyunca kapalı kalacaktır. Kimse sizin profilinizi görüntüleyemez ama hiçbir gönderiniz ya da bilginiz silinmez. Instagram dondurma işlemini telefonunuzun mobil web tarayıcısından ya da bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

Mobil web tarayıcınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından instagram.com adresini açın,

Kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın,

Daha sonra Instagram hesap silme sayfasına girin,

Burada Instagram hesabınızı neden silmek istediğinizi belirtin,

Instagram şifrenizi girin,

“Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna dokunun,

Instagram hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacak.

Instagram dondurma işlemi yerine, hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman tüm gönderileriniz ve bilgileriniz geri dönülmez bir şekilde silinecektir. Bu nedenle Instagram kalıcı olarak silme işlemi yapmadan önce iyice düşünün ve aldığınız karardan tam olarak emin olun. Instagram hesap silme işlemini telefonunuzun mobil web tarayıcısından ya da bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Dondurulan Instagram hesabı nasıl yeniden açılır?

Mobil web tarayıcınızdan veya bilgisayarınızın web tarayıcısından instagram.com adresini açın,

Ya da Instagram mobil uygulamasını telefonunuza yükleyin ve uygulamayı açın,

Dondurduğunuz Instagram hesabına ait kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapın,

Instagram hesabınız açılmış olacak,

Instagram dondurma işleminin en güzel yanı, tekrar kullanmak istediğiniz zaman hiçbir şey olmamış gibi kaldığınız yerden hesabınızı kullanmaya devam edebilmeniz. Dondurma ve tekrar açma işlemlerini dilediğiniz gibi yapmakta özgürsünüz ama unutmayın, Instagram hesabını geçiçi olarak kapatma ve tekrar açma işlemini haftada yalnızca bir kez yapabilirsiniz. Dondurulan Instagram hesabını yeniden açma işlemini telefonunuzun mobil web tarayıcısından, bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden ya da Instagram mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Hayatınıza yeni bir Instagram hesabıyla devam etmek istiyor veya sosyal medyaya kısa bir ara vermek ya da tamamen tövbe etmek istiyor olabilirsiniz. Kararınız ne olursa olsun, artık Instagram dondurma ve kalıcı olarak silme işlemleri nasıl yapılır biliyorsunuz. Instagram dondurma ve açma işlemini haftada bir kez yapabileceğinizi, Instagram kalıcı olarak silme işleminin ise geri dönülmez olduğunu unutmayın.