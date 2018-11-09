Instagram, Türkiye Dahil Dünyanın Pek Çok Bölgesinde Çöktü

Sosyal medyanın en hareketli platformu Instagram, dünya genelinde pek çok bölgede çökmüş durumda.

Instagram kullanıcıları, neredeyse son yarım saattir Instagram'a erişim problemleri yaşıyor. Mobil cihazlarda akış yenileme hataları veren Instagrami masaüstünde de kullanılamıyor. Özellikle Avrupa'da ve ABD'de ciddi erişim problemleri yaşanırken, ülkemiz de listeye dahil olmuş durumda.

Sorunun neden kaynaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da benzer anlık çökmelerin dönem dönem yaşandığını biliyoruz ve muhtemelen bu da çok uzun sürmeyecektir.

Halihazırda kısa aralıklarla git-gel yaşayan ve erişim varken de oldukça yavaş olan Instagram'ın çökmesi, tabii ki anında diğer sosyal medya platformlarında gündem olmaya başladı. Konuyla ilgili gelen tweetlerin tamamında kullanıcılar aynı sorundan şikayetçi ve Instagram'ın yakın zamanda sorunu çözerek bir açıklama yapması bekleniyor.