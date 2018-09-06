Instagram, çocukları Instagram üzerinden yanlış işlere kalkışan ebeveynler için yepyeni bir uygulamayı devreye soktu: Ebeveyn Kılavuzu.

Günümüzde birçok genç yahut yetişkin, Instagram'ı hayatının bir parçası olarak görüyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Instagram'daki takipçileriyle paylaşan kullanıcılar, sosyal medyayı insanlarla iletişim kurmayı daha da kolaylaştırmak için kullanıyor.

Pek tabii gençler, kimi zaman Instagram gibi sosyal medya hesaplarında yanlış işlere başvurabiliyor. Büyük paylaşım platformu bunun farkına varmış olacak ki kullanan gençler adına, ebeveynler için bir Ebeveyn Kılavuzu oluşturmuş. Yorum kontrolleri, istenmeyen etkileşimleri rapor etme gibi birçok özellik, Instagram kullanıcılarına güvenli bir deneyim oluşturabilmek için bulunuyor.

Bahsettiğimiz Ebeveyn Kılavuzu, üç ana temaya odaklanmak üzere geliştirildi: Instagram'da gizlilik, etkileşimler ve zamanın nasıl yönetileceği. Bununla birlikte ebeveynlerin Instagram hakkında açık bir şekilde tartışabileceği ve sohbet edebileceği bir platform da bünyeye eklenmiş vaziyette.

Henüz Türkiye'de aktif olmayan bu yenilik, umuyoruz ülkemize de gelir. Bu sayede kullanıcılar bir nebze de olsa sosyal medyayı daha olumlu bir şekilde kullanmayı öğrenebilir.