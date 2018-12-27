Instagram Fenomeni, Antarktika’yı Tek Başına Geçti

33 yaşındaki ABD’li Instagram fenomeni, Antarktika’yı tek başına ve yardım almadan geçen ilk insan oldu.

Kaşif Colin O’Brady ve İngiliz Ordusu’ndan Louis Rudd ile buzun üstünde epik bir yarış yaptı. İki adam, kimseden yardım almadan ve tek başına buzları aşma amacıyla yola çıktı. Colin O’Brady mücadeleden galip ayrılan isim oldu.

Her iki maceracı da yola 3 Kasım’da çıktı. İki yıl önce benzer bir amaçla yola çıkan eski bir İngiliz subayı hayatını kaybetmişti.

1482 kilometrelik yolculuk boyunca oldukça zorlu şartlarla ve soğukla mücadele eden maceracı, yolculuğunun sonunda tarihe geçmeyi başardı. Profesyonel sporcu olan O’Brady, yolculuğunun önemli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı.

O’Brady, her gün çektiği yaklaşık 170 kilogramlık kızağıyla beraber yolculuk yaptı. Sporcu çok kilo kaybettiğini ve çıplak bedenine bakmaya korktuğunu söyledi. İki adamın yolculuğu, kötü hava şartları nedeniyle birkaç gün ertelenmişti. Şartların uygun hale gelmesinden sonra 3 Kasım’da yolculuk başlamıştı.

Antarktika’nın gezegenin en soğuk kıtası olduğu biliniyor. Kıta hakkında bilinmeyenler ise kıtanın oldukça kuru ve yüksek olduğu. Soğuk nedeniyle bütün nem donuyor ve kıta teknik olarak çöle dönüşüyor. Yüzlerce metrelik buz örtüsü de kıtayı, gezegenimizin en yüksek rakıma sahip kıtası haline getiriyor.

Arada bir uzaktan birbirlerini görmeleri dışında, iki adam çok az canlıyla karşılaştı. Bölgede araştırma yapan ekiplerle de karşılaşan ikili, yardımsız geçme iddiasını gerçekleştirmek için yapılan tüm teklifleri geri çevirdi. Yol boyunca ihtiyaç duyacakları bütün yemekleri yanlarında taşıyan maceracılar, ıslak çamaşırlarını doldurdukları çantaları başlarının altına koyarak uyuyorlardı. Bunun sebebi ise ıslak çamaşırlarını vücut sıcaklıklarıyla kurutmak istemeleri.