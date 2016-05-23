Bir reklam şirketi, mobilya firması ile anlaşarak Instagram ünlülerinin kaliteli fotoğraflar çekilmesi için özel bir apartman dairesi tasarladı.

Konu Instagram olduğunda sürekli olarak şık ve etkileyici fotoğraflar ortaya çıkarmak kolay değildir. Ancak Instagram ünlülerinin hayatlarını bu şekilde kazandıklarını düşünürsek ‘iyi’ fotoğraflar ortaya çıkarmak zorundalar. Peki şık fotoğrafların ortaya çıkacağı bu sahneler nasıl oluşturulacak?

Bir reklam ajansı olan Village Marketing’in kurucusu Vickie Segar, Instagram ünlülerinin güzel fotoğraflar ortaya çıkarabilmek için otel odaları kiraladığını ya da mobilya mağazalarını gezdiğini öğrendiğinde aklına mükemmel bir fikir gelmiş ve New York’un Manhattan ilçesindeki ünlü SoHo mahallesinde Instagram ünlülerine özel bir apartman dairesi oluşturmuş.

220 metrekare genişliğinde olan ev, Maggie Lydecker tarafından tasarlandı. Lydecker, evi tasarlarken her köşesini bir fotoğraf karesi olarak düşündüğünü belirtiyor. Gerçekten de Village Marketing tarafından oluşturulan bu evin her köşesi ayrı bir Instagram fotoğrafına sahne olacak şekilde tasarlanmış durumda.

Bir çevrimiçi mobilya mağazası olan Wayfair, Village Marketing’in tasarladığı evi baştan aşağı ücretsiz olarak döşedi. Wayfair’in bunu yapmasındaki en büyük neden ise Instagram ünlülerinin kendi mobilyaları üzerinde çekildiği fotoğraflar ile sağlayacağı reklamı, maliyetli bir reklam kampanyasi ile dahi elde edemeyecek olması.

Dahası Wayfair, yaptığı bu yatırımdan oldukça memnun. Zira Instagram fotoğrafları için özel olarak hazırlanan bu daire Ağustos ayında açıldığından bu yana Wayfair, 5 milyonun üzerinde organik ziyaretçi aldığını belirtiyor. Şirketin dairede kalan ünlülerden Wayfair’i etiketlemeleri gibi bir beklentisi yok ama ünlüler, içlerinden geldiği için etiketlemeyi tercih ediyorlar.

Bir fotoğrafın güzel çıkması için doğal ışık çok önemlidir. Bu nedenle söz konusu evde perde ya da jaluzi bulunmuyor. Ev sıradan bir kişi için yaşamaya pek uygun değil ancak mükemmel fotoğraflar çekmek için muhteşem bir ortam sunuyor. Peki böyle bir evde kalmanın maliyeti nedir? Aylık tam 15 bin dolar (~90 bin TL).