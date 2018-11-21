Instagram'dan gelir elde etmeyi hiç düşündünüz mü? InstaWorth, Instagram profilinizi analiz ederek sponsorlu gönderilerinizin ne kadar değerli olduğunu gösterebiliyor.

Sosyal medyaya içerik üreterek gelir elde etmek, günümüzün revaçta olan mesleklerinden biri. Gelir elde edilen sosyal medya platformlarının başında ise dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram yer alıyor. Instagram fenomenleri, paylaştıkları sponsorlu gönderiler ile gelir elde ederken, aynı zamanda da markaların hedefledikleri tüketici kitlesine daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Instagram kullanıcılarının çok küçük bir kısmı sponsorlu gönderiler ile gelir elde edebiliyor olsa da aslında her Instagram profilinin takipçi sayısı, takipçi kitlesi gibi faktörlere göre bir sponsorlu gönderi bedeli bulunuyor. Bazı web siteler ise Instagram profillerini analiz ederek kullanıcıların sponsorlu gönderilerinin ne kadar değerli olduğunu söyleyebiliyor. Bunlarda biri de MyVoucherCodes’un bir girişimi olan InstaWorth.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz InstaWorth’u kullanmak oldukça basit. Tek yapmanız gereken arama kutucuğuna değerini görmek istediğiniz Instagram profilinin kullanıcı adını girmek ve hemen altında bulunan para birimlerinden birini seçtikten son ‘Go’ butonuna tıklamak. InstaWorth, aranılan profilin takipçi sayısını analiz ederek sponsorlu gönderilerin değerini istenilen para biriminde gösterebiliyor.