Instagram Görüntülü Konuşma 6 Kişiyi Destekleyecek

Geçtiğimiz Haziran ayında görüntülü görüşme özelliğini kullanıma açan Instagram, görüntülü görüşmeyi 6 kişiye kadar artırdı.

Instagram'ın Haziran ayında tanıttığı görüntülü konuşma özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamaya gerek kalmadan yüzyüze görüşebilmesini sağlıyordu. Instagram kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen özellik - rakip uygulamaların görüntülü görüşme özelliklerinin aksine - sadece 4 kişiye kadar aynı anda görüşme fırsatı sunuyordu.

Instagram'ın bugün yayınladığı güncelleme ile artık Instagram kullanıcıları aynı anda 6 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilecek. Rakip uygulamalara göre hâlâ az bir sayı olsa da hiç yoktan iyidir. Instagram, görüntülü görüşme esnasında uygulama içinde gezinebilmenize, farklı kişilerin ve farklı sayfaların gönderilerine erişebilmenize olanak tanımakta.

Apple tarafında ise FaceTime ile görüntülü konuşma genişletiliyor. Öyle ki güncellenecek FaceTime, aynı anda 32 kullanıcıya kadar görüntülü konferans konuşması özelliği sunacak. iOS 12 ile gelmesi beklenen özellik beta programına devam etmişti. Şu an itibariyle hâlâ beta aşamasında olan özelliğin iOS 12.1 ile cihazlarda yerini alacağını tahmin etmekteyiz.