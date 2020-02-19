Instagram CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya platformunun reklam politikası hakkında şaşırtıcı bir sırrı açığa çıkardı. Mosseri ayrıca Instagram'ın iPad uygulaması yapmak istediğini dile getirdi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya platformunda gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde, Hikayeler özelliği aracılığıyla kullanıcıların sorularına cevap verdi. Mosseri, bu şekilde kullanıcıların platform hakkında sahip olduğu yanlış bilgileri düzeltmeyi amaçladı.

Adam Mosseri, etkinlik sırasında Instagram hakkında şok edici bir sırrı ortaya çıkardı. Instagram CEO'su, yaptığı paylaşımlarında Instagram'da küçük bir kullanıcı grubuna reklamların gösterilmediğini söyledi. Instagram, reklamsız bir kullanım deneyiminin platformda ne tür bir etki yaratabileceğini ölçmek için bunu yapıyor. Ancak bu tarz bir uygulamadan ne tür geri dönüşler alındığı bilinmiyor.

Pek çok insan, Instagram çalışanlarının reklamsız bir Instagram deneyimi yaşadığını tahmin ediyordu. Ancak küçük de olsa bir kullanıcı kitlesinin Instagram'ı tamamen reklamsız kullandığı bilinmeyen bir gerçekti ve bazı kullanıcılar bunun haksızlık olduğunu belirttiler.

Mosseri ayrıca Instagram'ın bir iPad uygulaması yapmak istediğini de söyledi. CEO, "Çok fazla insanımız ve yapacak çok işimiz var. Henüz yapabileceğimiz en iyi şey bu değil." dedi. Yakın zamanda, Instagram'ın 2019 yılında ana şirket Facebook için 20 milyar dolarlık reklam geliri elde ettiğini bildiren Mosseri, iPad uygulamasının hala yapılamamasını kaynak eksikliğine bağladı.

Soru cevap etkinliğinin Mosseri adına çalkantılı geçtiği söylenebilir. Instagram'ı reklamsız deneyimleyen kullanıcıların olması ve milyar dolarlar kazanan bir sosyal ağ platformunun iPad uygulamasını dert edinmesi, kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu.