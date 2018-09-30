Açması fazlasıyla kolay ancak kapatması bir o kadar zor olan “Instagram hesabı nasıl kapatılır?” sorusunun cevabını haberimizde veriyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda Instagram’ı satın aldığını söyleyen Mark Zuckerberg büyük ses getirmişti. O günden sonra onlarca yeni özellik getirilen site üye sayısını fazlasıyla arttırsa da bazı kullanıcılar “Instagram hesabı nasıl silinir?” sorusunu sık sık soruyor. Biz de sizin için bu sorunun yanıtını veriyoruz. Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Hesabınızı silmek için bu adrese gidin. Bu pencerede karşınıza 'Hesabını silmek istediğini duyduğumuz için üzgünüz. Sadece ara vermek istiyorsan, bunun yerine istediğin zaman Instagram hesabını geçici olarak kapatabilirsin'' açıklaması çıkacak. Yukarıdaki açıklamanın altında 'hesabınızı neden siliyorsunuz' sorusu ile karşılaşacaksınız. Bu soruya yanıt verin. Hemen ardından "Instagram hesabımı kalıcı olarak sil" seçeneğine tıklayarak hesabınızı tamamen silebilirsiniz. İLGİLİ HABER Instagram Kurucularının Facebook'tan Ayrılma Nedeni Belli Oldu

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/09/30/instagram-hesabi-nasil-kapatilir-silinir-instagram-hesabi-silme

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