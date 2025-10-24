Instagram Hikâyelerine Yapay Zekâyla Görsel ve Video Düzenleme Eklendi!

Meta, yapay zekâ düzenleme aracını Instagram hikâyelerine entegre ettiğini açıkladı. Kullanıcılar, hikâyelerdeki görsel ve videoları yapay zekâ ile düzenleyebilecek.

Instagram’dan Facebook’a kadar dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta, yapay zekâ teknolojilerinde de öne çıkan bir firmaydı. Öyle ki şirketin **Meta AI **isimli yapay zekâ aracının tüm platformlarına entegre edildiğini görüyorduk. Henüz ülkemizde olmadığı için maalesef biz bu yapay zekâyı kullanamıyoruz.

Şimdi ise Instagram özelinde kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, Meta AI’ın görsel düzenleme araçlarının Instagram hikâyelerine entegre edildiğini duyurdu. Yani kullanıcılar, direkt hikâyeler üzerinden görseller üzerinde düzenleme yapma imkânına sahip olacak.

Metin komutuyla görsel ve videoları saniyeler içinde düzenleyebileceksiniz

Meta hâlihazırda Instagram’da görsel düzenleme özellikleri sunuyordu. Ancak artık direkt hikâyeler üzerinden düzenleme yapılabilecek. Ayrıca eskiden düzenleme özellikleri sınırlı yeteneklere sahipti. Hikâyelere yapılan entegrasyon ile metin komutu desteği eklendi ve çok daha fazla seçenek sunulmaya başlandı.

Kullanıcılar, direkt hikâyeler üzerinden görsel ve videolarda nasıl değişiklikler yapmak istediklerini metin komutu olarak Meta AI yapay zekâ aracına söyleyebilecek. Model, saniyeler içinde sizin isteğinize göre o görüntüyü düzenleyecek. Hikâyelerin üst kısmında bulunan fırça simgesi üzerinden kullanılacak.

“Ekle”, “Kaldır”, “Değiştir” gibi seçeneklerden birini seçip ne istediğinizi söyleyebileceksiniz. Saç renginizi değiştirmekten istenmeyen bir nesneyi görselden kaldırmaya kadar her türden düzenlemeyi yapabileceksiniz. Hazır efektler de sunulacak. Hikâyelerin ne kadar sık kullanıldığını düşündüğümüzde özelliğin çok sevileceğini şimdiden söylemek mümkün. Kullanıcılar, hızlı bir şekilde hikâyet atacakları görüntüleri istediği şekle sokabilecek. Maalesef Meta AI ülkemizde olmadığı için şimdilik biz bu özellikten yararlanamayacağız.