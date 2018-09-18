Instagram, Hikayeler'de Alışveriş Özelliğini Kullanıma Sundu

Instagram, markaların ürünleri için alışveriş etiketleri oluşturabileceği 'Hikayeler'de Alışveriş' özelliğini küresel çapta kullanıma sunmaya başladı.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, alışveriş alışkanlıklarımızı derinden etkileyebilecek yeni alışveriş araçlarını kullanıma sunuyor. Söz konusu araçları Haziran ayından bu yana test etmekte olan Instagram, alışveriş araçlarının nihayet kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Hikayeler’de Alışveriş

Instagram’ın kullanıcıların beğenisine sunduğu en yeni özelliği Hikayeler’de Alışveriş oldu. Bu özellik sayesinde firmalar, Hikayeler’de paylaştıkları gönderilere alışveriş etiketleri ekleyebilecekler. Bu etiketlere dokunanların karşısına harici bir sayfa açılacak ve bu sayfada ürünün fiyatı başta olmak üzere bazı bilgiler yer alacak.

Instagram Hikayeler’in 400 milyon aktif kullanıcısı olduğunu ve görüntülenen hikayelerin üçte birini iş dünyası tarafından paylaşılan hikayelerin oluşturduğunu düşünürsek Instagram’ın yeni alışveriş özellikleri hem kullanıcılar, hem de markalar tarafından fazlasıyla sevilecektir. Ancak her şey hikayeler ile bitmiyor.

Keşfet’te Alışveriş

Instagram, kullanıcıların yalnızca takip ettikleri markaların ürünlerini değil, kendi ilgi alanlarına uyan tüm markaların ürünlerini görüntülemesini istiyor. Bu nedenle şirket, keşfet kategorilerine bir de ‘alışveriş’ sekmesi ekliyor. Bu sekmede, tıpkı diğer keşfet sekmelerinde olduğu gibi ilgi alanınıza en çok uyan ürünleri görüntüleyebileceksiniz.

Günümüzde çevrimiçi alışverişlerin hacmi her geçen gün büyüyor. Böyle bir ortamda Instagram’ın çevrimiçi alışverişi kolaylaştıracak araçlar geliştirip kullanıma sunması hem şirket açısından, hem markalar açısından hem de kullanıcılar açısından oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca söz konusu özellik, geliştirilmeye de son derece müsait.