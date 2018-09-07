Matt Navarra tarafından atılan tweete göre Instagram, Hikayeler'in sevilen özelliği Superzoom'a altı yeni efekt getiriyor. Fakat yeni efektler şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu.

Facebook, Instagram’a Hikayeler özelliğini ilk kez getirdiğinde özelliği Snapchat’ten ‘çaldığı’ için fazlasıyla tepki toplamış olsa da yüz milyonlarca kişinin Instagram Hikayeler’i aktif olarak kullanması fazla uzun sürmedi.

Hikayeler’in kendisi için bir hazine olduğunun farkında olan Instagram, bu nedenle Hikayeler’i her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Şirket, standart video ve fotoğraf içeriklerle yetinmeyenler için Superzoom, Boomerang gibi efektler ile uygulamayı zenginleştiriyor.

Matt Navarra tarafından atılan bir tweete göre Instagram, son dönemlerin en popüler efektlerinden biri olan Superzoom’a altı yeni seçenek ekleyecek. Böylece Instagram kullanıcıları Hikayeler için çok daha farklı içerikler oluşturabilecekler.

Superzoom’a gelecek yeni efektler; Kalp, Paparazi, Ateş, Hayır, Yaprak Dökümü ve Sürpriz olacak. Böylece halihazırda olan efektlerle birlikte Superzoom’da toplam 10 farklı efekt yer almış olacak. Fakat şu an için yeni Superzoom efektleri tüm kullanıcılara yayınlanmış değil.