Instagram'ın Hikayeler Özelliğine 'Okul Modu' Geliyor

CEO'luk görevine geldiğinden beri adeta 'yerinde duramayan adam' moduna giren Adam Mosseri, şimdi de Hikayeler için okul modu üzerinde çalışıyor.

Dün sizlerle yeni dönemde Instagram'ın farklı bir profil arayüzü üzerinde çalıştığını paylaşmıştık. Olumlu ve olumsuz birçok geri dönüş alan bu profil sayfaları ile birlikte okullara özel farklı bir Hikayeler modülü üzerinde çalışılıyor.

Daha önce de Instagram'ın kaynak kodları üzerinde yaptığı araştırmalarla yeni dönemdeki özellikleri keşfeden Janes Machun Wong, şimdi de 'Okul Hikayeleri' kodlarını keşfederek Twitter hesabından yayınladı.

Wong'un tweetinde bahsettiği üzere okul hikayeleri, paylaşıldığı anda Instagram üzerinde görülebilir olmayacak. Buraya atılan gönderiler, bir moderasyon ekibi tarafından incelenecek ve Instagram kurallarına aykırı, herhangi bir müstehcen veya şiddet içerikli görsel olmadığı onaylandıktan sonra yayına girecek.

Daha göreve geldiği ilk günden Instagram'ı daha nezih bir yer yapacağının sözünü veren Mosseri, böylece bu planıyla ilgili yepyeni bir adım daha atıyor. Eğer her şey yolunda giderse, Instagram öğrenciler için çok daha temiz bir platform haline gelecek.