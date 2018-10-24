Instagram Hikayeler'e SoundCloud Desteği Geldi

Spotify, Apple Music gibi rakipleri karşısında daha 'indie' bir platforma dönüşen SoundCloud ile Instagram iş birliğine gitti.

SoundCloud, kendi müzik servisi üzerinden Instagram'da müzik paylaşımını çok daha kolay hale getirdi. Bu sabah yapılan resmi açıklamayla şarkıların Instagram Hikayeler'de paylaşılabileceği doğrulandı.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere süreç oldukça basit işliyor:

SoundCloud'un iOS veya Android versiyonunu açıyoruz. Paylaşmak istediğimiz parçayı açtıktan sonra 'Paylaş' butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada Instagram logosuna tıklayarak parçayı Hikayeler'e gönderiyoruz.

Ancak bu yeni özelliği şimdilik biraz gereksiz kılan bir detay mevcut: Kullanıcılar paylaşılan şarkıları dinleyebilmek için yine linke tıklamak ve SoundCloud sayfasına gitmek zorundalar. Entegre edilmiş bir oynatıcı olmamasıyla bu özelliğin çok da keyif vereceğini sanmıyoruz.

Önümüzdeki süreçte iki firmanın anlaşmaya varması durumunda, Instagram'ın kendi 'soundtrack' özelliği gibi daha işlevsel bir sisteme kavuşabilir.