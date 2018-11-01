Unfold'un yeni uygulaması sayesinde şirketler, kendilerine ait özel filtrelere kavuşacaklar.

Alfonso Cobo, Instagram hikayelerinin potansiyelini ilk keşfeden insanlardan. Bugün ürettiği taslak programının 11 milyon kullanıcısı var ve yakında, sadece hikayeleri esas alan bir tasarım ofisi açacak.

Instagram'ın günlük kullanıcı sayısı 400 milyon civarında. Hikayeler ise fotoğraf paylaşmanın çoktan önüne geçmiş durumda. 2016 yılında çıkan hikayeler özelliğinin yarattığı etki oldukça büyük olmuştu, zaten daha sonra hemen her uygulamaya aynı özellik eklendi. Yine de Instagram'ın yeri bir farklı olarak kaldı.

Hikayeler sayesinde sürekli olarak güzel ve şık fotoğraflar paylaşma şansına kavuştuk ancak burada bir problem var, o da her zaman şık, havalı ve güzel olamamamız. İşte bu noktada devreye filtreler giriyor, ancak onlar da kısıtlı. Hikayelerin yarattığı yeni, yaratıcı bir sosyal medya hareketi sayesinde Instagram daha eğlenceli ve popüler hale gelirken, elbette ki birilerinin dikkatini çekecekti.

Unfold aslında Alfonso Cobo'nun, tasarımcılar portfolyolarını dijital ortama aktarabilsin diye ortaya çıkarttığı bir program. O dönemde henüz hikayelerin potansiyelinin farkında olmayan Cobo daha sonra platformlarının, kısıtlı filtre ve çerçevelerin yetmediği yerde işe yarayabileceğini görüyor. Bu fırsatı da değerlendirmekten çekinmiyor.

Unfold temel olarak, beş seriden birisini seçtiğiniz ve bir çerçeveye resimlerinizi ve yazılarınızı yerleştirdiğiniz bir arayüz programı. Düzenlediğiniz resmi telefonunuza kaydedebilir ya da doğrudan hikayenizde paylaşabilirsiniz.

İlk başta tasarımcılar arasında bilinen programın kırılma anı, 1 milyon takipçiye sahip olan @Earth ile Cobo'nun iş birliğine gitmesi oldu. İkili programı, kullanmak isteyebilecek internet fenomenleri ve ünlülere tanıttı. Bu hamle de oldukça başarılı oldu, uygulamanın bugün 11 milyon kullanıcısı var ve şirket 2018 yılında, hiç pazarlama yapmaksızın 2,6 milyon dolar kazandı.

Instagram'ın yakın zamana kadar en çok takipçiye sahip ismi olan Selena Gomez, ünlü Shay Mitchell, İspanyol Futbolcu Sergio Ramos ve pek çok firmanın da kullandığı uygulama, pek çok ülkenin uygulama mağazasında alanında bir numarada. Ülkemizin Play Store'unda da en çok hasılat yapan dokuzuncu uygulama olarak göze çarpıyor.

Unfold bugün yeni bir adım atıyor ve bir tasarım ajansı oluşturuyor. Bu ajansın işi ise Instagram hikayeleri oluşturmak. Unfold for Brands adı altında çalışan ekip, ilk hikaye serisini ise lüks spor salonu zinciri Equinox'a sattı. Uygulama içinde şirket kodunu giren firma çalışanları, bu filtrelerle hikayeler paylaşabilecek.

Equinox Baş Pazarlamacısı Vimla Black Gupta filtreleri, kalabalık bir medya organı olan Instagram'da kullanıcılarının öne çıkmasını sağlayacak bir hediye olarak gördüklerini söyledi. Gupta, gelecek ürün lansmanlarında da yeni filtreleri kullanmayı planlıyor.

Unfold'un projeye devam edeceği kesin. Daha önce taslak alanında karşısına çıkan rakipleri rekabeti bu alana yayar mı, bekleyip göreceğiz. Rakipleri bu alana girmese bile, Instagram her an arayüzünde ilerlemeler kaydederek rakip olabilir.