Instagram Hikayelerine Bakanlar Neye Göre Sıralanıyorlar?

Sosyal medya dünyasının en büyük gizemlerinden birisi Instagram Hikayelerinize bakanların nasıl sıralandığı konusu. Algoritmaların aklınızla dalga geçmeye başladığı bu özelliğin sır perdesini aralıyor, o sırada yer alanların neye göre belirlendiğini açıklıyoruz.

Hemen hemen her gün Instagram profilinden Hikaye paylaşımı yapan biriyseniz, o paylaşımları kimin ve kaç kişinin görüntülediğini de sürekli kontrol edersiniz. Karşınıza çıkan listede yer alan takipçilerinizin, Hikaye görüntüleme sıklıkları ne olursa olsun, listedeki sıralamanın neye göre oluştuğunu merak edersiniz.

Doğruyu söylemek gerekirse bu sıralama, göründüğünden daha karmaşık bir arka plana sahip. Açıkçası listenin üst sırasında yer alanlar, sizi "en çok takip eden, en çok beğenen ya da profilinize en çok giren" gibi tek bir kategoriye bağlı değiller. Instagram Ürün Müdürü Julian Gutman’a göre listenin en tepesinde yer alan kişiler, uygulama içerisindeki bazı aktivitelerinize göre sürekli değişiyorlar.

Gutman’ın The Verge ile yaptığı röportaja göre Instagram algoritması, düzenli olarak kimlerle etkileşim kurduğunuzu analiz ediyor. En çok etkileşim kurduğunuz kişi ya da kişileri, "en çok önemsediğiniz kişi ya da kişiler" olarak tanımlayan yazılımlar söz konusu.

Sıralamayı belirleyen bir diğer detay ise, Hikayelerinizi kimlerin gördüğünü ne kadar sık kontrol ettiğiniz. Yani sıralama, sizin merak düzeyinizle de ilişki bir şekilde belirleniyor. Instagram, listeyi birden çok kez kontrol ederseniz, sıralamayı değiştirmeye başlıyor. Gutman, bunu uygulamanın daha çok insan göstermeye çalışmasına bağlıyor.

Peki Instagram algoritması, hangi kişilerle ne kadar etkileşim kurduğunuzu nasıl belirliyor?

Sizinle en çok beğeni, profil ziyareti ve mesajlaşma gibi karşılıklı etkinliklerde bulunan kişilerin üst sıralarda yer alması, aile bireyleriniz ya ada arkadaşlarınızla daha kolay iletişim kurmanızı sağlıyor. Instagram algoritması bunun için üç ana faktör kullanıyor:

İlgi,

İlişki (akrabalık, eşlik ya da sevgililik değil, profiller arasındaki ilişki),

Zamanlama.

Listede yer alan kişilerin sıralaması, onların Hikayelerine ve gönderilerine ne sıklıkla baktığınızla da yakından ilişkili.

Etkileşimle kastedilen şey nedir?

Instagram içerisinde “etkileşim” sınıfına dahil edebileceğimiz pek çok istatiski bilgi var. Kabaca sıralayacak olursak bu etkileşim türleri şöyle:

Profil ziyaretleri,

Ana akış üzerinden yapılan beğeniler,

Yorumlar, yorumlara verilen yanıtlar,

Etikenlenen gönderiler.

Karşılıklı olarak takipleştiğiniz; ancak son konuşmanızı 7 yıl önce yaptığınız, üzerine birbirinizin fotoğraflarını hiç beğenmediğiniz ilkokul arkadaşınızı listenin başında görmek, tuhaf bir durum yaratabilir. Karşılıklı olarak etkileşim oranlarınızın yüksek olduğu kişiler, genelde eşiniz dostunuz olurlar. Onları üst sıralarda görmek, daha organik bir hava yaratır.

Hemen hemen her gün Hikayelerine özellikle baktığınız birisini, ilerleyen günlerde sizin hikayenize bakarsa üst sıralarda görürsünüz.

Peki daha önce hiç görmediğiniz, tanımadığınız hesaplar o listenin başındaysa?

Bu da Instagram’ın “ilgi” ve “ilişkiden” sonraki üçüncü faktörü olan “zamanlama” durumuyla ilişkili. Uygulama her zaman en son yayınlanan şeyi en son göstermeye dayanan bir sisteme sahip. Sabah saatlerinden bu yana 5 Hikaye paylaştıysanız, ilk kez görüntüleyenler, ilk Hikayenizden başlarlar.

Bunun dışında konum ya da konu etiketleri, daha çok insanın Hikaye paylaşımlarınıza ulaşmasını kolaylaştırıyor. Listenizde o kişiler de yer almaya başlıyorlar.

Son detay: Facebook’taki bağlantılar

The Verge’in açıklamalarına göre Facebook profilinize bağlı bir Instagram hesabınız varsa, oradaki bağlantılarınız da büyük önem arz ediyor. Facebook’ta karşılıklı olarak etkileşim kurduğunuz kişilerin analizi de Instagram’daki Hikaye görüntüleme listesindeki sıralamayı etkiliyor. Elbette Facebook ile olan ilişki, sadece bir varsayımdan ibaret. Bu bilgiler, yukarıda bahsedilen detaylar kadar kesinlik arz etmiyorlar.

Instagram Hikayelerinizi, kimin neye göre görüntülediği konusu gördüğünüz üzere oldukça karmaşık bir durum. 2 milyar insanın bulunduğu bir meydanda, sizi dinleyenleri sıralamak için çok uğraşmak gerektiği aşikar.