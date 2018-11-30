Kullanıcıların hikayelerini tüm takipçileri ile paylaşmak istemeyebileceğini düşünen Instagram, yakın arkadaşlara özel hikaye paylaşmayı mümkün kılıyor.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, Hikayeler özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Facebook’un sahibi olduğu platformun yeni özelliği sayesinde artık hikayelerini yalnızca yakın arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Peki yakın arkadaşlarınızın kimler olduğunu kim belirleyecek? Tabi ki siz.

Bugün itibari ile hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulacak özellikle birlikte ilk olarak profil sayfanızı açmanız, sağ üstte bulunan seçenekler ikonuna dokunmanız ve ‘Yakın Arkadaşlar Listesi’ seçeneğini açmanız gerekiyor. Burada iki ayrı sekme ilk karşılaşacaksınız. İlk sekme Instagram arkadaşlarınızı, ikinci liste ise yakın arkadaşlarınızı gösteriyor.

Instagram arkadaşlarınız arasından yakın arkadaşlarınızı belirledikten sonra bir hikaye paylaşacağınız zaman aşağıda bulunan ‘hikayende paylaş’ seçeneği yerine ‘yakın arkadaşlarla paylaş’ seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Böylece paylaştığınız hikaye yalnızca yakın arkadaşlarınız tarafından görüntülenebilecek.

Daha da önemlisi yakın arkadaş listenizde bulunan kullanıcılar, yakın arkadaşlarınıza bir hikaye paylaştığınız zaman profil fotoğrafınızın etrafında standart pembe halka yerine yeşil halka görecekler. Ayrıca yakın arkadaşlarla paylaşılan hikayeler görüntülenirken hikaye içinde bir yeşil tik bulunacak.