Instagram, pek çok kişi için sadece bir zaman geçirme mecrası olsa da bazı kişiler için gelir kapısı olarak görülüyor. Ürettiği içeriklerle Instagram üzerinden para kazanan pek çok kişi bulunuyor. Instagram, hem içerik üreticilerini desteklemek hem de farklı platformlara alternatif sunmak için yeni bir hesap oluşturdu.

Instagram, farklı bir platform denemek isteyen içerik üreticileri için YouTube'a alternatif oluşturacak yeni bir araç kullanmaya başladı. Platform, daha aktif olmayı ümit eden insanlar için ipuçları ve püf noktaları sunacak. Bu anlamda atılan ilk adım ise "creators" adındaki özel hesabın açılması oldu.

Hesap, Instagram'ın sabitlenmiş SSS hikayesine ve platformu kullanan içerik üreticilerinden bazı referansları içeren kısa açıklamalara dayanıyor. Instagram'ın yanıtladığı soruların arasında, belirli kişiler tarafından sık sık sorulan "Doğrulama nasıl alınır?" gibi sorular da mevcut.

Hesap, içerik üreticileri için ipuçları içeriyor:

Hesabının paylaşımları, "Kullanıcıların sadece %60'ı platformdaki sesli hikayeleri dinliyor" gibi yararlı ipuçları içeriyor. Açıkçası hesap, şirket için bir büyüme alanı olduğu düşünülen video oluşturma ipuçlarını ve araçlarını kullanıcılarla buluşturmanın iyi bir yolu olarak öne çıkıyor. Hesabın platformdaki içerik üreticilerine katkılarını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.