Instagram, IGTV Videolarını Ana Sayfada Göstermeye Başladı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecrası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram, bugün itibariyle önemli bir özelliğini son kullanıcıya sundu. Geçtiğimiz yaz maksimum 10 dakikalık videoların yayınlanmasını sağlayan IGTV videoları, artık uygulamanın ana sayfasında diğer gönderiler gibi görünecek.

Önce Hikayeler ve ardından çoklu gönderi paylaşımı gibi özelliklerle bir fotoğrafçılık platformundan sosyal medya platformuna doğru evrilen Instagram, IGTV adını verdiği radikal özelliklerinden birisine geçtiğimiz yaz kavuşmuştu.

YouTube’un kişisel videolar konusunda tahtını sarsmak isteyen Instagram, özellikle video-blog yayıncılarına ve izleyicilerini kendisine çekmek istedi. Nitekim zamanla IGTV’deki etkileşim oranlarının bekleneni vermemesi, Instagram’ın planlarını suya düşürdü.

Aslında bir özellikten ziyade yepyeni bir platform olarak tanımlanan IGTV’de yayınlanan videolar, yapılan son güncelleme ile ana sayfa akışında karşımıza çıkmaya başladılar. Kullanıcılar, normal gönderilerin arasında IGTV videolarından birer dakikalık kesitleri izliyorlar. Eğer videoya devam etmek isterseniz, 1 dakikanin sonunda karşınıza çıkan butona tıklayıp IGTV ekranına geçebiliyorsunuz.

Instagram, bu kolaylığı sağlayarak hem ana sayfadaki 1 dakikalık video kuralını aşmamış, hem de IGTV içeriklerinin daha çok izlenmesini sağlamış oldu. Videoları doğrudan ana sayfada sunmaması, ana Instagram uygulaması ile IGTV’nin ayrı iki platform olarak konumlandırılmasından kaynaklanıyor.