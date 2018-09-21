Popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, IGTV video önerilerinde kullanıcılara çocuk istismarı ve şiddet içerikli paylaşımlar gösteriyor.

Kısa bir süre önce Instagram’a dahil olan ve bazı kişi veya iş profilleri için oldukça işe yarar görülen IGTV, kullanıcılara önerilenler videolar bölümünde çirkin içeriklere yer veriyor. Çocuk istismarı ve şiddet içerikli rahatsız edici videolar, kullanıcıların da tepki göstermesine neden oldu.

Haziran ayı itibarı ile hayatımıza giren ve uzun süreli videolar çekmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan IGTV, uygunsuz içerikli birçok videoyu önerilenler sekmesinde gösterdi. ‘Hot Girl Follow Me’ başlıklı video ile şiddet içerikli paylaşımların bu şekilde büyük kitleler tarafından izlenebilmesi, Instagram’ın saygınlığını düşürecek değerler diyebiliriz.

Farklı hesaplar tarafından paylaşılan uygunsuz içerikler, beş gün boyunca uygulamada aktif olarak kaldı. Sonrasında durumu şikayet eden insanlar ile yapılan hata fark edildi ve içerikler silindi. Bir milyonun üzerinde görüntüleme alan videolar, Instagram’ın politikalarını da ihlal eden cinstendi.

Videoları silmekle kalmayan Instagram, bu tür uygunsuz içerikleri paylaşan profilleri de kapattı. Konu hakkında konuşan Instagram sözcüsü, platformun güvenilir olmasını önemsediklerini ve bu sebeple müstehcen resim ve çocuk istismar görüntülerine yer veren kişilere tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.