İki farklı isim tarafından ortaya çıkarılan ekran görüntülerine göre Instagram, canlı yayın ve hikayeler özellikleri için iki yeni özellik geliştiriyor. Söz konusu özellikler ile kullanıcılar, Instagram'da canlı yayın izlerken uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler ve paylaştıkları hikayeyi kimlerin görebileceğine dair daha fazla seçenekleri olacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen hem yeni kullanıcılar kazanmak hem de mevcut kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artırmak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Buna göre Instagram, yakında canlı yayınlar ve hikayeler için iki dikkat çekici özellik sunacak.

Instagram'ın canlı yayın özelliği, kullanıcıların takipçileriyle interaktif bir bağlantı kurmasını sağladığından sevilen bir özellik olsa da takip ettikleri bir kişinin canlı yayınına katılan kişiler yayını izledikleri sırada uygulama içinde başka hiçbir şey yapamadıklarından özelliğin kullanıcılara daha fazla özgürlük sunması gerektiği düşünülüyordu.

Instagram, canlı yayınları tam ekran izleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı planlıyor

InstaLeaks tarafından aktarılan bilgilere göre Instagram, bu özgürlüğü nihayet sunmaya hazırlanıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Instagram, canlı yayın özelliği için bir resim içinde resim (PiP) desteği sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, izlemekte oldukları canlı yayını ekranın bir köşesinde yer alacak şekilde küçülterek izlemeye devam ederken bir yandan da Instagram uygulaması içinde gezinti yapmaya devam edebilecekler.

Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bir başka yeni Instagram özelliği ise hikaye paylaşımlarına yeni bir gizlilik filtresi getirecek gibi görünüyor. Paluzzi, söz konusu filtrenin tam olarak ne işe yarayacağını bilmediğini ifade ederken; söz konusu filtrenin paylaştığınız bir hikayeyi yalnızca takipçilerinizin ya da karşılıklı olarak takipleştiğiniz kişilerin görmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Bir hikayeyi yalnızca takipçilerinizle ya da karşılıklı takipleştiğini kişilerle paylaşabileceksiniz

Aslına bakacak olursak Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan filtre, Instagram'ın hikaye paylaşımları için getirmiş olduğu ilk filtre değil. Instagram daha önce de bir "yakın arkadaşlar" özelliği yayınlamış ve kullanıcıların hikayeleri yalnızca diledikleri kişilerle paylaşabilmesini mümkün kılmıştı.

Instagram, yukarıda aktarmış olduğumuz her iki özelliği de şu sıralar test ediyor ve özelliklerin ne zaman yayınlanacağı ya da yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Instagram, söz konusu özellikleri "işe yaramaz" görüp iptal edebileceği gibi kararlı hale getirerek tüm kullanıcıların beğenisine de sunabilir.