Instagram'ın Kurucuları İstifa Etti: Peki Neden?

Sekiz yıl önce dünyanın en popüler sosyal medya mecralarından birisini kuran, altı yıl önce ise girişimlerini Facebook’a sattıktan sonra çalışmaya devam eden Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger istifa ettiler. Facebook, bu şok ayrılıklarla çalkalandı. Peki bu isim, şirketten neden ayrıldılar?

Teknoloji dünyasının en güçlü şirketlerinden Facebook, uzun süredir bünyesinde tuttuğu Instagram’ı bir nevi yedek oyuncusu gibi kullanıyor. Artık Facebook’un ana hizmetini kullanan insan sayısı azalıyor, Instagram kullanıcı sayısı ise büyük bir hızla artıyor. Bu durum da denetim güçlüğünü, hizmet kalitesinde zorunlu artışı beraberinde getiriyor.

Instagram’ı kurup Facebook’a sattıktan sonra çalışmaya devam eden kurucular Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrılmak için istifalarını sundular. Kararın ardında, Facebook’un yönetim katında yaşanan bazı görev değişiklikleri ve gerginlikler olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram’ın bağımsızlığını korumaktan sorumlu olan Kevin Weil, Facebook’un blok zinciri ekibine dahil olmuştu. Onun Instagram’da boş kalan yerine ise Adam Mosseri getirildi. Facebook’u ABD olarak düşünürsek Mosseiri, Trump’a benzeyen Mark Zuckerberg’in çok yakın ekip arkadaşıydı. Yani bu değişim, Instagram'ın bağımsızlığına darbe vurmuş gibi görünüyor.



Mike Krieger ve Kevin Systrom

Instagram’ın istifa eden kurucusu Kevin Systrom, Mark Zuckerberg ile ortak bir geçmişe sahip olsa da asla aynı fikirlere sahip değillerdi. Yılda en az birkaç kez çatışma yaşadıkları söylendi. Son zamanlarda ise bu gerginlik, kullanıcıların Instagram paylaşımlarını Facebook’a otomatik olarak göndermeleri konusunda artmıştı.

Instagram’daki Facebook değişikliğini fark ettiniz mi?

Facebook’a katıldığı günden bu yana özerk bir yapıda faaliyet gösteren Instagram, artık o kadar da bağımsız bir platform değil. Profil sayfanızda ekranı sola doğru kaydırınca bir yer imleri menüsü sizi karşılıyor, buradan Facebook profilinize geçiş yapabiliyordunuz. Bu özelliğin ömrü çok kısa sürdü, o yüzden artık göremezseniz şaşırmayın. Bir ara Instagram bildirimleri sekmesinden Facebook bildirimleri de aldık. Bunu Mark Zuckerberg istedi, Instagram’ın gerçek sahipleri olan kurucuları ise istemedi. En nihayetinde kaybeden taraf Instagram’ın kurucuları oldu.

Bu yılın başlarında Facebook’un kamu politikalarından sorumlu olan -ki çok önemli bir sorumluluktur- Nicole Jackson Colaco sessiz bir ayrılık gerçekleştirdi. Facebook’un yönetim katında, Mark Zuckerberg’in stratejik baskısı pek çok kişinin canını sıkıyor gibi görünüyor.