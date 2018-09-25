Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger yeni yaptıkları bir açıklamayla Facebook'tan istifa ettiklerini duyurmuşlardı ve bu açıklamanın ardından Facebook hisseleri değer kaybetmeye başladı.

24 Eylül günü Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger beklenmedik bir açıklama yaparak Facebook'taki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuşlardı ve bunun üzerine gelen ilk bilgiler de şirketin bu ani istifa ile adeta çalkalandığı yönündeydi. 2012 senesinde girişimlerini Facebook'a sattıktan sonra şirket bünyesinde çalışmaya devam eden ikilinin istifasının ardında ise yönetim kadrosu arasında yaşanan bazı gerginlikler ve görev değişiklikleri olduğu söyleniyor.

Tabii ki bu ani istifalar Facebook'u ekonomik olarak da kötü etkiledi ve şirketin hisseleri istifa haberlerinden sonra düşüş göstermeye başladı. Gün içerisinde %2'ye çıkan değer kaybı, şirketin geçtiğimiz kış yaşadığı Cambridge Analytica ve gizlilik ihlali krizlerinden sonra yaşanan en etkili dalgalanma oldu.

Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2012 senesinde Instagram'ı Facebook'a 1 milyar dolar karşılığında satmıştı. Uygulamanın günümüzdeki değeri ise geçtiğimiz Haziran ayında 100 milyar doları aştı. İkili şimdi de 'yaratıcılıklarını tekrar harekete geçirmek' istediklerini söylüyor. Bu da çok da uzak olmayan bir gelecekte yeni bir sosyal platformla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor diyebiliriz.