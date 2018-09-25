Instagram'ın mobil uygulamasının alternatifleri olan web sürümü ve Lite sürümüne önemli bir özellik ekleniyor.

Instagram'ı uygulama indirmek yerine mobil tarayıcı üzerinden kullanmayı tercih ediyorsanız, sizin için önemli bir haberimiz var. Artık Chrome üzerinden Instagram'a giriş yapan kullanıcılar, bildirim alma imkanına kavuşuyor. Aynı özellik Instagram Lite için de yolda.

Gelen bu güncelleme, Instagram'ın web ve Lite uygulamalarına normal uygulamanın işlevselliğini büyük oranda getiriyor. Zaman tünelinizi görüntüleyebileceğiniz, fotoğraf yükleyebileceğiniz, arama yapabileceğiniz, hikaye görüntüleyip paylaşabileceğiniz bu iki uygulama; sadece birkaç eksiğe sahip. Normal Instagram uygulamasında bulunan Direkt Mesaj ve video yükleme özellikleri henüz web ve Lite sürümlerine gelmiş değil.

Instagram Lite bildirim ayarları

Instagram Lite, şu an için sadece Meksika'da kullanıma açılmış durumda. İlerleyen dönemde çok daha fazla ülke için kullanıma sunulması beklenen uygulama, düşük performanslı cihazlar için daha iyi bir Instagram deneyimi sunmayı vadediyor.