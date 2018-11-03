Sosyal medya devi Instagram, işletmelerden ve sosyal medya fenomenlerinden aldığı reklamlara milyonlarca dolar kazanıyor. Şirket, reklam stratejilerine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya devi Instagram, bugünlerde yeni bir reklam türünü kullanıcıların deneyimine sunuyor. Hikayeler için “Tanıt” adı verilen bu reklam türü, iş sayfalarının slayt gösterilerini daha çok kullanıcıya göstermesine olanak tanıyor.

Reklam verenler, hikayelerin hedef kitlesini ve konumunu istedikleri gibi belirleyerek kullanıcıların Instagram profiline veya web sitesine erişebilmelerini sağlıyor. Söz konusu özellik henüz test aşamasında ve kısıtlı kullanıcılara sunuluyor. Genel olarak kullanıcıların erişimine ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Yeni reklam türünün ekran görüntüleri ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldı.

Instagram, günümüzde tam 2 milyon aktif reklamverene sahip. Reklamları düzenlemek ve tasarlamak, küçük işletmeler ve kamuya ait reklamverenler için kimi zaman karmaşık olabiliyor. Instagram'ın reklamverenlere sunduğu bu yeni özellik, mevcut hikayeleri reklamlara dönüştürmenin kolay bir yolu olarak görülüyor.