Sosyal medya platformu Instagram artık kullanıcıların psikolojilerine zarar gelmesinin önüne daha sağlam adımlarla geçiyor.

İnsanların birbirleriyle iletişim türünü bile değiştiren sosyal medyanın zararları her geçen gün artıyor. Sosyal medya tehlike arz edebileceği gibi ruh hâlimiz üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilir. Özellikle de kendine zarar verecek faaliyetlerde bulunan ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan insanlar, diğer kişilerin psikolojisini bozma eğiliminde.

Sosyal medya platformu Instagram, kendine zarar veren ve bunun görüntüsünü platform üzerinde paylaşan kişiler için harekete geçti. Artık Instagram, kendine zarar veren kişilerin gönderilerini anında kaldıracak ve bu tür gönderilerin paylaşımına izin vermeyecek. Instagram'ın yeni uygulamasında şu maddeler yer alıyor:

Kendine zarar verme görüntülerine artık izin verilmeyecek.

Görüntüler haricinde yazılı olarak paylaşılan kendine zarar verme içeriği; aramada, etiketlerde veya keşifte gözükmeyecek.

İlk madde doğrultusunda Instagram, gönderi topluluk kurallarına uygun olsa bile; kendine zarar vermeye veya intihara teşvik içeriyorsa şikayet edildiği anda kaldırılacak. İkinci madde ise iyileşmiş yaralar dahil hiçbir kendine zarar verme içeriğinin aramalarda, keşfette ve etiketlerde gözükmeyeceğini söylüyor. Instagram bu tür gönderileri silmeyecek ancak diğer kişilerin ulaşmasının önüne geçecek.