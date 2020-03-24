Instagram, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerin kapsamını genişletti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Instagram geliştiricileri, bundan sonra pandemi ile ilgili paylaşımların titizlikle takip edileceğini açıkladı. Ayrıca Instagram, koronavirüsle ilgili yeni GIF'lere ve yeni bir özelliğe de sahip.

Dünya, 2020 yılının ilk günlerinden beri pandemi haline gelen koronavirüsü konuşuyor. Bugüne kadar 17 bin 159 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, yaşamı olumsuz olarak etkilerken insanları da sağlığı korumak açısından evde kalmaya mecbur bıraktı.

İnsanların evlerinde kalmaları, sosyal medya kullanımı da artırdı. Bu bağlamda insanların zaten yoğun olarak kullandıkları çevrimiçi fotoğraf ve video platformu Instagram, artık daha fazla anlık kullanıcının bulunduğu bir sosyal medya platformu haline geldi. Bu nedenle Instagram geliştiricileri, hem bu pandemiyle ilgili aldıkları önlemleri hem de bu süreçte kullanıcılara daha işlevsel bir Instagram deneyimi yaşatacak yeni özelliklerini duyurdu.

Instagram, kısa bir süre önce platformda yer alan ve koronavirüsle ilgili olan efektlerin tümünü yasakladığını duyurmuştu. Şimdiyse tüm dünyanın başına bela olan pandemi ile ilgili olarak yeni tedbirlerini açıklayan geliştiriciler, artık Instagram kullanıcılarının Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkili kurumlara artık daha kolay bir şekilde erişebileceklerini ifade ettiler.

Instagram'ın koronavirüsle ilgili aldığı tedbirler arasında paylaşılan gönderilerin kontrolü başta geliyor. Öyle ki kullanıcılar, bundan sonra Instagram'da koronavirüsle ilgili sahte içeriklere neredeyse hiç ulaşamayacaklar. Çünkü yetkililer, koronavirüsle ilgili olarak paylaşımlara karşı agresif bir yaklaşım sergileyeceklerini ve böylelikle koronavirüsle ilgili komplo teorileri ve sahte bilgileri platformdan kazıyacaklarını açıkladılar.

Instagram, koronavirüsten korunmanın bir numaralı kuralı olan sosyal mesafenin korunmasını da teşvik edecek bazı yeni GIF'ler hazırladı. Böylelikle kullanıcılar, platforma ekleyecekleri hikayelere "evde kal" gibi GIF içerikleri ekleyebilecekler. Tüm bu hamlelerle yetinmeyen Instagram, evlerinde kaldıkları süreçte platformu daha çok kullanacak Instagram kullanıcıları için de etkili bir özellik getirdi.

Instagram'ın kullanıcılar için oluşturduğu yeni özellik "Co-Watching" olarak isimlendiriliyor ve Instagram üzerinden görüntülü aramalar yapan kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor. Öyle ki bundan sonra bir görüntülü konuşma sırasında konuşmadaki kişiler, Instagram gönderilerine birlikte bakabilecekler. Böylelikle kullanıcılar için görüntülü görüşmeler sırasında yapılabilecek yeni bir aktivite sağlanmış olacak.