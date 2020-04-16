Instagram, küçük işletmelere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği yeni özellikleri duyurdu. Sosyal medya devi, koronavirüs nedeniyle mağdur olan işletmelerin satışlarını artıracak yenilikler sunuyor. Yeni özellikler şu an için yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabiliyor.

Instagram, küçük ölçekli işletmelere destek olmak için yeni adımlar atıyor. Sosyal medya devi, küçük işletmelerin profillerinden veya hikayelerinden hediye kartları vermelerini, çevrimiçi yemek siparişleri ve bağış almalarını kolaylaştırdığını duyurdu.

ABD ve Kanada'daki Instagram kullanıcıları, profillere veya hikayelere yerleştirilen hediye kartlarına veya yemek sipariş bağlantılarına dokunarak şirketlerin sitesinden alışveriş yapabiliyorlar. Ayrıca bir işletme veya destekçisi tarafından Facebook'ta açılan bağışlara da destek olabiliyorlar.

Instagram'dan koronavirüs mağduru işletmelere destek

Instagram kullanıcıları, arkadaşlarını veya takipçilerini küçük işletmeleri desteklemeye teşvik etmek için ilgili etiketleri Hikayeler'de paylaşarak yayabiliyorlar. Instagram bu özellikle, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan küçük işletmelerin satışlarını artırmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

300.000'den fazla küçük işletme ağı olan Main Street America tarafından yayınlanan bir ankete göre, koronavirüs salgını bu şekilde devam ederse ABD'deki yaklaşık 7.5 milyon küçük işletmenin önümüzdeki beş ayda kalıcı olarak kapanma riski var. Facebook, uygulamalarında 140 milyon işletme olduğunu ve bunların 8 milyonunun reklamveren olduğunu bildiriyor.

Instagram, platformunun devamlılığı ve canlılığı için bu şirketlere ihtiyaç duyuyor. Instagram COO'su Justin Osofsky, "Küçük işletmeler yerel toplulukların belkemiği ve restoranlar mahallelerin ruhu. İnsanları bir araya getiriyor ve topluluk oluşturuyorlar. Onların açık kalmalarına ve müşterilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." dedi.