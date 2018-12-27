Instagram; ana sayfayı, Hikayeler'de olduğu gibi tek tıklamayla yana doğru geçmeyi sağlayana yeni özelliğini kullanıma sundu.

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram; an itibariyle, ana sayfada yatay bir şekilde gezinme yapmayı sağlayan yeni özelliğini kullanıcılarının kullanımına sundu. Ekim ayından beri bu özelliğin üzerinde çalışan Instagram, herhangi bir duyuru yapmadan, sessizce yeni özelliğini erişime açtı.

Instagram oldu olalı ana sayfasının aşağı doğru kaydırılarak kullanılması ise artık tarih oldu. Instagram'a gelen yeni özellik, ana sayfada bulunan gönderilerin de Hikayeler'de olduğu gibi tek tıklamayla veya kaydırarak geçilmesini sağlıyor. Hikayeler'in hemen altında bulunan yeni çubuk ise ne kadar gönderiyi izlemiş olduğunuzu, adeta göze çarpsın diye, üst kısımda konumlandırılmış durumda.

Gönderilere ait yorumların görülebilmesi için kullanıcıların ekranı kaydırması gerekiyor. Instagram'ın kullanıma sunduğu yeni özellik ile kullanıcılar tek seferde sadece bir adet gönderiyi izleme imkanına sahip oluyorlar.

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri'den gelen açıklamaya göre yayınlanan yeni özellik sadece test amaçlı idi ve yanlışlıkla, olması gerekenden çok daha büyük bir kitleye ulaştı. Eğer hala ana sayfanızda gönderiler yatay biçimde sergileniyorsa, uygulamayı kapatıp tekrar başlatmanız öneriliyor.