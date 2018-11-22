Instagram’da sürekli olarak bir şeyler değişiyor. Bu bazen bir algoritma, bazen bir fonksiyon oluyor. Şimdi değişme sırası kullanıcı profillerinde.

Instagram’da yaşanan değişikliklerin sebebi olarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmek gösteriliyor. Bu değişikliklerden beklenti ise Instagram kullanımının kolaylaşması.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni tasarımda sayfalar arasında dolanmak çok daha kolay olacak. Önümüzdeki haftalarda alacağınız bir güncellemenin ardından profil sayfanızda değişiklikler görebilirsiniz.

Yeni tasarımda kullanım daha kolay hale gelirken bio ve kullanıcı fotoğrafı öne çıkarılmış. Takipçi sayısı ise daha aşağı çekilmiş. Hikayeleri görüntülediğimiz profil resmi ise ekranın diğer tarafına geçmiş.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu profil sayfası henüz tasarım sürecinde ve son hali kesinleşmiş değil.