Günümüzün en popüler sosyal medya mecralarından olan Instagram, bundan 8 yıl önce Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kullanıma sunuldu. Facebook, iki yıl sonra fotoğrafçılık uygulamasını toplam 2 milyar dolara satın aldığında 33 milyon kullanıcısı vardı. Bugün Instagram'ın kullanıcı sayısı 1 milyarın üzerinde. Elbette süreç içerisinde bir fotoğrafçılık uygulamaları olmaktan oldukça uzaklaştı.

Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook ile Mark Zuckerberg aracılığıyla anlaştıktan sonra şirketlerinde çalışmaya devam ettiler. 2015 yılında uygulama büyük bir değişim geçirdi. Logosu, arayüzü, gönderi anlayışı tepeden tırnağa evrimleşti. Instagram artık Facebook'un ana uygulamasını oldukça andıran bir yapıya sahipti.

Peki neden? Reklamcılık. Gelirinin %98'ini reklamlara borçlu olan Facebook için bu değişim büyük bir adımdı. Systrom ve Krieger, bu değişim başladığında ve devam ettiğinde şirketleri için çalışmaya devam ettiler. O sırada çalışan sayısı 33'ten 1000'e yükselmişti bile. Harika gidiyordu Instagram, durdurulması mümkün değildi. Snapchat'in en baba özelliği 2016'da aynı değişim rüzgarı kapsamında Instagram'a uyarlandı.

Facebook aslında Snapchat'i de satın almak istemiş, nedense dikey ekranda geçici ve kısa süreli videolar göstermenin reklamcılık için çok uygun olduğunu düşünmüştü. Zamanla Instagram bir sosyal medya uygulaması olmaktan çıkıp, kullanıcısına daha çok reklam gösteren bir tanıtım uygulaması olmaya başladı.

Zuckerberg ve Instagram'ın gerçek sahipleri Kevin ve Mike ile açılmaya başladı. Zuck, Instagram'ın Facebook'a daha çok benzemesi gerektiğini düşünüyor, bunun için var gücüyle çalışıyordu. Facebook'un kullanıcı sayısı düşmeye devam ediyor, şirket sürekli olarak ciddi suçlamalar alıyordu. 2016 ABD Başkanlık Seçimleri döneminde milyonlarca insanın bilgisi sızdırıldı, Zuckerberg bir de bunun üzerine daha çok insanın bilgisinin çalınmış olabileceğini söyledi. Facebook böyle para kazanıyordu, bunu herkes anladı. Suçlamalar üzerine ifade veren Zuckerberg, bir senatörün kinayeli olarak “Facebook nasıl para kazanıyor, iş modeli nedir?” sorusuna “Reklam yayınlıyoruz” cevabını vermişti.

Kullanıcıların internette yaptıkları aramalara, alışkanlıklarına, beğenilerine göre hedefli reklamlar. Hatta iddialara göre arka planda açık kalan uygulamanın, izinsizce kullanıcıları dinleyip ne istediklerini anladıktan sonra yayınlanan nokta atışı reklamlar...

Kevin Systrom ve Mike Krieger, asla Instagram'ın böyle bir yer olmasını istemediler. Zuck ile aralarının açılması gerginliğe dönüştü. Patron Zuckerberg'ti, 2018'in başından bu yana kendi politikalarına karşı çıkan kim varsa şirketten ayrılmasına neden olmuştu. Son olarak bu ayrılıklar Instagram'ın en tepesinden yaşandı. Artık kullanıcılar ve Instagram'ın orijinalliğini seven kitlede büyük bir endişe var. Zuckerberg, bilgi imparatorluğuna gelecekte Facebook gibi bir dev olması için Instagram'ı dahil etti. Yine de artık dünyanın karnı bu oyunlara karşı doymuş durumda.

Kevin ve Mike, ayrıldıktan sonra yaptıkları açıklamayla yeni bir platformun sinyallerini verdiler. Bebeğiniz gibi baktığınız, tüm dünyanın bildiği bir ürününüz varsa onu kaybetmek zor bir karar olsa gerek. Siz varın Zuckerberg'in nasıl bir baskı kurduğunu düşünün. İkilinin açıklamaları “Yaratıcılığımızı korumak, başarılı işler yapmaya devam etmek için ayrılıyoruz” yönündeydi. Öyle mi? Facebook'un en tepe pozisyonlarından birisine sahip olsanız bile demek ki yaratıcı davranamıyorsunuz.

Bir fotoğrafçılık uygulaması olarak hayatına başlayıp, sosyal medya mecrası olduktan sonra reklam merkezine dönen Instagram, bundan sonra muhtemelen Facebook ile aynı kaderi paylaşacak. Bunun için değil de, Mike ve Kevin cephesinden gelmesi muhtemel olan yeni platform haberlerini sabırsızlıkla bekliyoruz.