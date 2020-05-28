Instagram, Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde IGTV’de içerik üreten kullanıcılar için reklam ve satın alınabilir rozetler sistemini test edecek. Bu sistemin, daha fazla içerik oluşturucu çekerek kullanıcı sayısını artırması bekleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, IGTV’de içerik oluşturuculara kazanç sağlamak için reklamlar ve satın alınabilir rozetler sunacak. En fazla 15 saniye uzunluğunda olacak reklamlardan elde edilecek gelirin bir kısmı, uygulamadaki içerik oluşturuculara verilecek. Yapılan açıklamaya göre yayınlanacak reklamların, YouTube’dakine benzer bir şekilde atlanabilme özelliği bulunacak.

The Verge tarafından yapılan haberde, reklam sistemiyle birlikte IGTV’de yayınlanacak videoların da daha katı kurallarla izleneceği belirtildi. Telif hakkı, uygun olmayan içerikler gibi videoların yer aldığı platform, bu adımıyla biraz daha YouTube’a benzeyecek gibi görünüyor.

Rozetler de geliyor

Instagram’ın uzun video paylaşma uygulaması IGTV’ye, reklam özelliğinin dışında abonelerin satın alabileceği “rozetler” özelliği de gelecek. Bu rozeti satın alan aboneler, yorum yaptıklarında isimlerinin yanında özel bir simgeye sahip olacak. Ayrıca rozetini satın aldıkları içerik oluşturucunun özel içeriklerine de ulaşabilecek. Rozet için verilen paralar ise içerik oluşturucuya gidecek.

IGTV’nin rozet sistemi, farklı katmanlarla satın alınabilecek. Bu katmanların 1 dolar ila 5 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olacağı açıklandı. Rozetler, ilk olarak Türkiye, ABD, Almanya, Brezilya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Meksika’da test edilecek.

Instagram’ın YouTuba’a rakip olarak çıksa da bir türlü istenen ilgiyi toplayamayan platformu IGTV, reklam sistemi ile daha fazla içerik oluşturucusu çekerek YouTube’a rakip bir platform kurmayı amaçlıyor.