Instagram Paylaşımlarda Oluşan Tuhaf Hatayı Giderdi

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, paylaşılan fotoğrafların üzerinde oluşan çizgilere neden olan hatayı giderdi.

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarından gelen çok garip geri bildirimler aldı. Kullanıcılar, platforma fotoğraf yüklediklerinde, üzerinde garip çizgiler oluştuğunu bildirdiler. Kimi kullanıcılar bunu Instagram'a gelen yeni bir filtre zannetti, kimisi telefonlarında bazı aksaklıklar olduğunu düşündü ve bazı kulllanıcılar da durumu Twitter hesaplarından paylaşarak, duyurdu.

Çizgiler farklı şekillerde fotoğrafların üstünde belirdiği için tuhaf bir hata olarak nitelendirilen durum, fotoğrafların Facebook'a repost edilmesiyle daha da ilginç bir hal aldı. Repost edilen fotoğraflarda da aynı şekilde çizgiler meydana gelince, durumun hızla yayılması pek zaman almadı.

Bunun üzerine Instagram, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, durumun farkında olduklarını ve hızlı bir şekilde çözmeye çalıştıklarını bildiren bir tweet attı.

Bu tweet üzerine bazı kullanıcılardan gelen yanıtlar, hatanın kendisinden daha da ilginçti. Çizgileri sevdiklerini belirten kullanıcılar, İnstagram'dan bu şekilde bir filtre yapmalarını istediler.

Yetkililer sorunun nasıl oluştuğuna anlam veremediklerini fakat hızlı bir şekilde hataya sebep olan durumu çözdüklerini bildirdiler. Facebook yetkilileri de problemin tamamen çözüldüğünü ve ortadan kalktığını teyit ettiler.