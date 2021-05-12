Her geçen gün daha fazla kullanıcının profiline kendini tarif eden bir zamir eklediğini gören Instagram, söz konusu özelliği doğrudan profil bilgilerine ekledi. Ancak Zamirler şu an için sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulduğundan detaylı bir şekilde test etme imkanı bulamıyoruz.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcılar arasında fazlasıyla popüler olan bir uygulamayı yeni bir özellik olarak uygulamaya dahil etti. Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, cinsiyetlerini doğrudan profil bilgilerine ekleyebilecekler.

Şu ana kadar Instagram, profil sayfası için kullanıcılardan yalnızca isim, kullanıcı adı, web sitesi (isteğe bağlı), biyografi (isteğe bağlı) gibi sınırlı sayıda bilgi talep ediyordu. Şimdi ise bu bilgilere dolaylı yoldan cinsiyet de eklendi. Çoğu kullanıcının böyle bir zorunluluk olmadığı halde profiline cinsiyetlerini ilan eden bilgiler paylaştığını gören Instagram, bunu doğrudan profil bilgileri sayfasına eklemeye karar vermiş gibi görünüyor.

Instagram Zamirler özelliği bu şekilde görünüyor

Instagram, söz konusu yeni özelliği "Zamirler" olarak isimlendiriyor ve kullanıcıların kendilerini tarif eden zamirleri eklemesine imkan tanıyor. Instagram, olası cinsiyetçi şakalardan kaçınmak için söz konusu bölüme herhangi bir kelime eklenmesini yasaklamış durumda. En azından şu an için izin verilen zamirler daha çok cinsiyetlerle ilgili.

Instagram Zamirler özelliği nasıl kullanılır?

#Adım 1: Profil sayfasını açın.

Profil sayfasını açın. #Adım 2: Profili Düzenle butonuna dokunun.

Profili Düzenle butonuna dokunun. #Adım 3: Zamirler bölümüne dokunun.

Zamirler bölümüne dokunun. #Adım 4: İstediğiniz zamirleri ekleyin.

İstediğiniz zamirleri ekleyin. #Adım 5: Yalnızca takipçilere göstermek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Belirlediğiniz zamirler, Instagram profilinizde isminizin hemen yanında biraz daha soluk bir şekilde sergilenecek. Söz konusu zamirleri herkese açık olarak yayınlamak istemezseniz bir "Yalnızca Takipçilere Göster" seçeneği de bulunuyor.

Instagram, söz konusu özelliği duyurduğu Twitter gönderisinde "Zamirler" özelliğinin henüz yalnızca birkaç ülkede mevcut olduğunu ve daha fazla ülkede yayınlamak üzere planlarının olduğunu bildirdi. Kendi yapmış olduğumuz kontrollerde Instagram Zamirler özelliğinin Türkiye'de kullanıma sunulmadığını gördük.